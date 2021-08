Reportan medico desaparecido

Ciudad Victoria.- Un medico de nacionalidad estadounidense fue reportado como desaparecido en la frontera de Tamaulipas cuando este salió de la ciudad de Reynosa con destino a Rio Bravo, zonas consieradas en conflicto entre los grupos criminales que conforman el Cartel Del Golfo.

Se trata de Rodolfo Issac Mendoza Andazola de 33 años, egresado de la Universidad de Ciudad Juárez y originario de Laredo, Texas.

Hace dos año y medio la universidad envió al medico al Hospital General de Reynosa para realizar su internado y especializarse en ginecológica, explico Amanda Mendoza, hermana del hoy desaparecido.

El sábado, después de haber terminado su guardia, recibió las indicaciones de su jefe inmediato que se trasladara al hospital General de Rio Bravo para realizar una cirugía.

Por la mañana, a bordo de su vehículo Fusión con placas de Texas partió sin saberse más de él.

Amanda dijo a Excelsior que las autoridades de Tamaulipas aun no saben lo que paso y tienen como única sospecha de que algún grupo criminal lo tiene para que atienda a algunos integrantes de la organización criminal.

“Las autoridades piensan que quizá el cartel se lo pudo haber llevado, para curar algún malandro, mafioso este todo esa muy extraño, no hay una pista de él” dijo la hermana.

Dijo que en su casa estaban algunas cosas encontraron revueltas y detectaron indicios de que le prendieron fuego a la lavadora con tal vez la intención de no sé, quemarle.

En su cuarto haca falta todo el equipo medico, herramientas electrónicas y hasta gadgets.

“En el hospital nos refiere que es un buen medico, no falta, cumplido, y enemistades no hay, llevaba una buena relación con tofos, no sabemos, dónde encontrarlo, dónde hallarlo, si lo tiene el cartel o algún otra persona”.

La mujer confirmó que en estos días presentarán ante el Consulado de los Estados Unidos la denuncia de desaparición y que en la fiscalía de Ciudad Juarez y Tamaulipas ya se formularon.

Aun y cuando el Cartel Del Golfo dijo que haría una tregua entre sus grupos delincuenciales, el medico salió hacia una ciudad en conflicto luego de que un grupo de Rio Bravo se metió a la ciudad de Reynosa y asesino a 15 personas inocentes.

Después de aparecer las narcomantas de la supuesta tregua, fue ejecutado Edgar Valladares Hernández “El Maestrín” y al cual se le considera como uno de los autores intelectuales de esa masacre.