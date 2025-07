Padre muere al salvar a su hija en canal de Matamoros

.- Jesús Armando de la Cruz Núñez dio su vida por rescatar a su hija de las aguas pluviales en Matamoros.

Por: Martín Juárez Torres

Matamoros, Tamaulipas, 2 de julio de 2025

En un acto de heroísmo que ha conmovido a la comunidad de Matamoros, Jesús Armando de la Cruz Núñez perdió la vida al rescatar a su hija de las fuertes corrientes pluviales provocadas por la depresión tropical “Barry”.

El incidente ocurrió la tarde del martes en las calles Mexicali y Naranjo del fraccionamiento Paseo Residencial. Jesús y su hija Fernanda viajaban en una camioneta Dodge Caravan cuando, al encontrarse con calles completamente inundadas, decidieron abandonar el vehículo y continuar a pie. Sin embargo, fueron arrastrados por las peligrosas corrientes de un drenaje pluvial desbordado.

Guillermo González, un hombre de 50 años que presenció el incidente, se lanzó al agua para intentar rescatarlos. “Esto no puede estar sucediendo, me dije”, relató a medios locales. “Se fue entre la basura y luego emergió. En su último esfuerzo, el señor me la entregó, pero la corriente lo arrastró a él”.

Tras lograr poner a salvo a la menor, Guillermo la llevó a su domicilio, donde minutos más tarde acudieron personal del DIF y la madre de la niña para trasladarla a un hospital. Por su parte, elementos del cuerpo de bomberos y voluntarios emprendieron una búsqueda en la zona, localizando el cuerpo sin vida de Jesús de la Cruz Núñez cerca del lugar donde cayó.

El paso de “Barry” ha dejado severos estragos en Matamoros, con al menos 180 colonias afectadas por inundaciones, donde los escurrimientos pluviales han provocado peligros en las zonas más bajas de la ciudad.

La comunidad lamenta profundamente la pérdida de Jesús Armando, recordándolo como un verdadero héroe que sacrificó su vida por el bienestar de su hija.

#JesúsArmandoDeLaCruz #Matamoros #DepresiónTropicalBarry #Héroe #InundacionesMatamoros