INICIO DEL PERIODO ESCOLAR

Ciudad Victoria.- Luego de que el gobierno federal confirmó que el periodo escolar arrancará este 30 de agosto, maestros y padres de familia de Tamaulipas dijeron estar de acuerdo para iniciar la limpieza de las escuelas pero existe la preocupación de que los insumos que el gobierno otorgara no sean suficientes para contrarrestar la pandemia del coronavirus COVID-19.

La intranquilidad se vio reflejada en un sondeo que se realizó con maestros de los diversos municipios, entre ellos, los que se encuentran en semáforo rojo.

Cabe recordar que el gobierno del estado de Tamaulipas se rige por el semáforo epidemiológico que dicta la Secretaria de Salud estatal y a través de la Secretaria de Educación se estableció que una vez que esté en verde los estudiantes regresarán a las clases presenciales.

Actualmente 15 municipios están contemplados para que los estudiantes regresen al aula, sin embargo estarán al pendiente sobre los cambios ante el aumento u baja de casos por la enfermada del COVID-19 y sus variantes.

Dentro del sondeo, los profesores señalaron que la intención de la Secretaria de Educación es invitar a los padres y es a través de ellos, para que participen en la limpieza de la escuela.

Todos dijeron que no hay problema ya que los padres están de acuerdo.

El temor de ambos grupos es de que los insumos que el gobierno otorgara sean pocos y con ello con el tiempo tener que cubrir los gastos y costos de las herramientas que se necesitaran para poder luchar la enfermedad.

“Algunos maestros no creen pertinente regresar a clases ya que después de sanitizar y limpiar se nos informa que se dará un kit para protección pero la pregunta es ¿serrara todo el ciclo escolar o solo es para empezar dejarnos nuevamente embaucados y que nosotros (maestros) y padres de familia paguemos durante el resto del ciclo escolar?” cuestionó un director de la primaria de la zona sur de Tamaulipas donde Tampico, Madero, Altamira, Gonzáles y Aldama se encuentran en semáforo rojo.