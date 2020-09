Tamaulipas seguirá trabajando de la mano con el Ejército Mexicano dijo el gobernador

Por Rosalía Quintá Uresti

Reynosa, Tamaulipas.- El gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que su gobierno seguirá trabajando en estrecha colaboración con el Ejército Mexicano y reitero su disposición al nuevo comandante de lanocsta zona militar Carlos Alberto Lechuga Orta, quien asumió el carro este miércoles.

“Seguiremos trabajando de la mano con usted poniendo a subdiposcion todos los instrumentos que tiene el gobierno del estado de Tamaulipas para seguir sumando esfuerzos, capacidades, talentos e inclusive todo el recurso humano que siempre hemos puesto a disposición para poder sacar adelante a nuestro estado así que cuente con el respaldo del gobierno de Tamaulipas del gobernador en si y de la misma sociedad Tamaulipeca, que siempre ha reconocido el trabajo que desempeña hoy en día nuestras fuerzas armadas”.

Señaló que el respaldo del del Ejército Mexicano ha Sido fundamental y clave para cumplir los objetivos del programa de seguridad y bienestar fronterizo.

De ahí que confirmo que continuará este convenio con los Estados Unidos, siendo de los pocos estado del territorio nacional, que logra a través de la Procuraduría General de Justicia gira las órdenes de aprensión contra objetivos claros.

“Vamos a seguir trabajando lo he manifestado somos de los pocos estado en el territorio nacional que a través de la fiscalía general de justicia hora las órdenes de aprencion , que nos ha ayudado a las fuerzas del orden y a nuestras fuerzas armadas, tener un instrumento clave y fundamental para que cualquier institución de seguridad pueda desempeñar bien su trabajo y que tiene que ver con as órdenes de aprencsión”.

El mandatario estatal indicó que la

campaña de seguridad y prosperidad fronteriza sigue en pie con el sur de los Estado Unidos que pronto se verá fortalecida.

“La vamos inclusive a fortalecer poniendo nuevos objetivos y llevando esa coordinación que nos permite entender que el problema de inseguridad no solamente está de lado mexicano sino que también abarca el sur de Estados Unidos y es ahí en la medida que las instituciones trabajemos de la mano es la medida en que vamos a seguir progresando en este sentido”.