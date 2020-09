RECONOCEN GRAN LIDERAZGO DEL GOBERNADOR FRANCISO GARCÍA CABEZA DE VACA

Tamaulipas y San Carlos, gobiernos que arrojan resultados positivos en beneficio de la ciudadanía

San Carlos.- El liderazgo natural que ejerce en Tamaulipas, la región y a nivel nacional el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca (como se refleja en encuestas nacionales de prestigiadas encuestadoras serias), quedó plasmado en la sesión solemne del H. Cabildo durante la cual el alcalde José Garza López, rindió su Segundo Informe de Gobierno Municipal.

Con el liderazgo del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y del alcalde José Garza López en el municipio, “continuamos trabajando firmes para lograr el cambio que merece esta tierra”, destacó en representación del mandatario tamaulipeco Sergio Arturo González Miranda en la ceremonia en la que se respetaron las restricciones sanitarias.

Es un honor acompañarlos en este informe de Gobierno al que acudo con la representación del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, expuso el funcionario ante miembros del H. Cabildo, funcionarios e invitados especiales reunidos en el Auditorio Municipal, declarado recinto oficial del Segundo Informe del Gobierno Municipal.

Acudir a este informe de rendición de cuentas y transparencia, es hacerlo a un acto de especial significado en la vida democrática tamaulipeca; al Informe de labores de nuestro amigo José Garza López, alcalde de este importante municipio, manifestó.

Dirigiéndose a los asistentes, el subsecretario de Medio Ambiente González Miranda informó que el Gobernador lo instruyó “para traerles sus saludos y expresarles su aprecio y compromiso por San Carlos, motivo de orgullo para todas las personas que vivimos en este gran estado”.

Con personas como las que viven en San Carlos, que no se doblegan ante las adversidades sanitarias y económicas que trajo consigo la pandemia por el Cvid19, ni los retos sociales y políticos que enfrenta nuestro país, nuestra entidad federativa continua avante para convertirse en el lugar de oportunidades y desarrollo que merecen nuestros hijos, señaló.

En nombre del Gobernador felicito a la presidente municipal por los importantes resultados alcanzados durante el ejercicio sobre el cual acaba de informar, precisó.

Extiendo esta felicitación a todo el equipo que forma el R. Ayuntamiento de San Carlos, pero muy especialmente a la gente de este municipio, quien con su trabajo, confianza y carácter ha aportado lo mejor de sí para lograr aquí los avances conocidos, agregó.

Cuando se trabaja en equipo, los resultados necesariamente llegan, señaló.

El Gobierno del cambio dirigido por el Lic. García Cabeza de Vaca es de clara vocación municipalista, dijo.

El Gobernador no solo respeta el principio constitucionalista de municipio libre sino que además es un convencido de los preceptos del 115 constitucional, indicó González Miranda.

“Bajo la visión rectora del mandatario tamaulipeco, el alcalde José García López desempeña una tarea fundamental en la organización política y administrativa de una entidad, que en el tiempo de todos, cambia para convertirse en una donde las voces, ideas y trabajo de todos se fundan en un solo objetivo: la equidad de oportunidades para el libre desarrollo del potencial de cada mujer y de cada hombre. De San Carlos y de Tamaulipas”, puntualizó.

Si cada ayuntamiento continúa haciendo lo mejor posible la parte que le corresponden el cambio se logrará el cambio en Tamaulipas, no habrá crisis que pueda venirnos. Unidos sigamos avanzado, concluyó el subsecretario de Medio Ambiente del Gobierno de Tamaulipas.