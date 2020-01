Pugnará diputada para que “Operativo Mochila” sea permanente

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas.- Tras el tiroteo que ejecutó un menor en el colegio Cervantes en Torreón Coahuila luego de ingresar 2 armas de fuego a las instalaciones, en Tamaulipas se determinó aplicar de manera general el operativo “Mochila Segura” a partir del lunes 13 de enero, sin embargo, la diputada local Juana Sánchez Jiménez señaló que presentará una iniciativa para lograr que el programa sea permanente, pues actualmente se dejaba la decisión de su implementación a consideración de los padres, y muchos de ellos se opusieron a su realización.

“Voy a plantearlo en el Congreso para que ya se quede así, voy a platicar con el Secretario de Educación para prevenir que en Tamaulipas pase eso”.

Añadió: “Muchas veces los papás son los que dicen que no están de acuerdo con que haya la operación mochila porque violamos los derechos de los niños, hagamos una reflexión para que esto ya se quede, estar checando la mochila, que los maestros se coordinen… no es que estemos desconfiando o que sientan invadida su privacidad, pero tiene que ser por un bien, a lo mejor yo creo que mi hijo no va a llegar a esos alcances, pero no sabemos, nadie estamos exentos”.

Comentó que el año pasado se trabajó para garantizar que en cada escuela esté presente un psicólogo que pueda orientar a niños y jóvenes que atraviesen algún problema personal o que sufran o ejecuten acoso escolar, para eso se firmó un convenio con las universidades que preparan a estos profesionistas para que desde el servicio social y las prácticas profesionales fueran colocados en las instituciones públicas.

Pero además de los proyectos que pueda impulsar el gobierno, la legisladora aseguró que se requiere de un trabajo en conjunto, por ello exhortó a los padres de familia a fomentar relaciones más cercanas para conocer las problemáticas que enfrentan los menores y ayudarlos a solucionarlas antes de que puedan escalar a agresiones a terceros.

“Estén atentos, a veces andamos con muchas ocupaciones y dejamos lo más importante, comemos a la carrera y no platicamos con nuestros hijos, el teléfono celular es una gran distracción y no prestamos atención… escuchen a los hijos, cuando no son escuchados es cuando se van por otro rumbo porque ellos andan buscando quien les dé esas palabras bonitas que quieren escuchar y si se las dan fuera de la casa y con otra intención es cuando los perdemos”, aseveró.