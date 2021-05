PRESENTARÁ MORENA DENUNCIAS POR ACTOS DE VIOLENCIA

REYNOSA, TAM.- Yesenia Santana Terán, habitante de la colonia Rincón de las Flores, denunció públicamente la violencia y amenazas que sufrió por parte de personas que tratan de frenar la llegada de la transformación a Reynosa.

Acompañada de Carlos Peña Ortiz, candidato de Morena y PT, explicó que no pueden seguir pasando este tipo de situaciones.

La ciudadana señaló que al sumarse a Morena, sus ex compañeros del PAN, la acusaron, por lo que le enviaron personas a su domicilio, con un cuchillo, con el que cortaron sus lonas y la amenazaron.

“Yo tengo tapizado mi domicilio de Morena y estoy firme en mi decisión y los invito a que salgamos a votar”, recalcó.

Y agregó: “yo señalo al candidato José María Moreno ‘El Chuma’ y la diputada local Roxana Gómez porque yo participé en su contienda y se que hay un enojo y son personas que saben y conocen mi domicilio, los hago responsables”.

Señaló Santana Terán que ella trabajó en el PAN y dejó el proyecto para sumarse a Morena y no se vale que los amenacen.

“Yo soy una paciente de cáncer, soy una sobreviviente y no le tengo miedo a sus amenazas, quien resulte responsable, no me da miedo que me digan que me van a levantar, siento impotencia, querían llevarse mi credencial de elector, recalcó.

José Almeida, compañero, también, señaló que personas lo amenazaron, tratando de infundir temor.

Carlos Peña Ortiz, candidato de la esperanza, explicó que hay muchos casos de los que se ha pedido que dejen de apoyar a los candidatos de Morena.

“Este gobierno que estamos enfrentando, es un gobierno de violencia y la gente que participa en Accion Nacional, en la cúpula, es gente violenta que anda amenazando gente y este no es el primer caso”, dijo al brindar su apoyo a Yesenia.