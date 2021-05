Celebra Mario Delgado Presidente de MORENA próximo triunfo de Carlos Peña Ortiz

REYNOSA, TAM.- Una verdadera celebración popular, presagio del triunfo de Carlos Peña Ortiz, encabezaron las familias reynosenses este viernes 29 de junio, con la presencia del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional, Mario Delgado Carrillo.

Carlos Peña Ortiz respondió a la efervescente manifestación de quienes han decidido que él es el próximo Presidente Municipal de Reynosa; “Nos da mucho orgullo ser parte de este movimiento humanista, un gobierno que va a estar siempre enfocado a los más necesitados”.

“Su voto vale mucho; en MORENA si estamos listos para sacar adelante a Reynosa y trabajar en este proyecto de nación”, dijo el candidato del triunfo, de la esperanza y la transformación.

-Aquí estamos los que vamos a proteger por encima de todo los intereses de los tamaulipecos; salgan y votemos juntos el próximo 6 de junio por MORENA, por el PT y luchemos juntos por el futuro de Tamaulipas: Carlos Peña Ortiz. –

El dirigente nacional morenista, Mario Delgado Carrillo destacó a Carlos como talentoso y comprometido el Movimiento Regeneración Nacional, “de eso se trata, de que los mejores liderazgos, las mejores causas se comprometan con la transformación del país”.

“Queremos que sea nuestro Presidente Municipal en Reynosa porque queremos un gobierno honesto haciendo equipo con ya saben quién; votar por todos los candidatos de Morena es votar por el equipo de la cuarta transformación”, aseguró el líder nacional y en referencia al rechazo unánime de los tamaulipecos al gobierno estatal, recordó que los últimos 5 gobernadores fueron acusados por distintos delitos y el actual investigado por los Estados Unidos, por la Fiscalía, sin fuero, pero sigue aferrado al poder, señaló.

“A nosotros no nos van a intimidar, nosotros no andamos a salto de mata, no nos andamos escondiendo ni metiendo la cabeza de vaca en un hoyo”.

El próximo 6 de junio vamos a liberar a Tamaulipas de los gobiernos corruptos, ya se van, dijo Delgado Carrillo, generalizandose un coro: “fuera, fuera, fuera”, dirigido a quienes manejan el gobierno estatal abandonando a los tamaulipecos.

A la fiesta democrática de los reynosenses acudieron en apoyo al candidato que será presidente municipal, Carlos Peña Ortiz, la Senadora Lupita Covarrubias, los Diputados Nohemí Alemán, Armando Zertuche, Erasmo González, y el Delegado del partido en el estado, Ernesto Palacios, además de todos los candidatos de MORENA-PT en Reynosa.