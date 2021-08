Municipio sondea drenaje sanitario en Condado del Norte

A petición de vecinos del sector del Condado del Norte el gobierno municipal que preside la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez a través de la secretaria de obras públicas, realizaron intensas jornadas de sondeo de las línea del drenaje sanitario y evitar al máximo posibles fugas de aguas negras.

-Nos solicitaron el apoyo para sondear la red del drenaje sanitario en las calles Gasoducto Pemex A y Gasoducto C y logramos retirar muchos sólidos que no deberían de estar en las líneas de colectores, por ello reiteramos que no tiren basura a la vía pública y menos al drenaje sanitario-, dijo el arquitecto Eduardo López Arías.

Vecinos agradecen la oportuna intervención del municipio en el desazolve de la línea del drenaje sanitario, con el compromiso de no verter grasas ni sólidos, reconocemos, dijeron, la rápida y expedita respuesta en este y otros temas.

-Tenemos indicaciones de nuestra alcaldesa, Maki Ortiz en el sentido de trabajar por Reynosa y en eso nos hemos dedicado, estamos avanzando pero aún nos falta por hacer, cientos de calles pavimentadas, otras rehabilitadas, alumbrado, banquetas e infinidad de obras de beneficio colectivo-, agregó el arquitecto Eduardo López Arías.

Todas estas obras de pavimentación que por cierto, ninguna administración lo había hecho en años anteriores y los 17 drenajes pluviales que hemos construido en distintos sectores de la ciudad y los que nos faltan.