Kobe Bryant fallece en un accidente de helicóptero.

KOBE BRYANT HA FALLECIDO en un accidente de helicóptero mientras viajaba con otras tres personas. La noticia, adelantada por TMZ, han confirmado la muerte de cinco personas entre los que no estaba la mujer del ex jugador, Vanessa Bryant. Funcionarios del condado han informado de que los bomberos han podido apagar las llamas posteriores al accidente, pero la muerte de la leyenda angelina estaría confirmada. El ex jugador contaba con tan solo 41 años de edad.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, a las 10:01 hora local de Calabasas (California), una llamada avisó de la caída de un helicóptero. El accidente, que habría acabado sin supervivientes, ha sido confirmado por diversos medios estadounidenses. La reacción a través de las redes sociales se ha producido de forma inmediata sin que nadie diera crédito a la noticia.

Kobe Bryant disputó 20 temporadas en Los Ángeles Lakers de la NBA consiguiendo 5 anillos de campeón.