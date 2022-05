Inaugura Pato Treviño Torneo de Softbol Municipal

Para seguir contribuyendo con el deporte y fortalecer el tejido social, el gobierno municipal de Ciudad Mier a cargo del Lic. Patroclo Treviño Ramos inauguró el torneo municipal de softbol con el primer “batazo”, fue en el parque Gil Javier Guerra Hinojosa dónde familias se hicieron presentes para disfrutar de estos encuentros de los equipos Yankees, Tecos, Cerveceros Burros y Rangers.

En esta ceremonia se hizo entrega de material deportivo, esféricos de béisbol y softbol como parte del compromiso de seguir impulsando las actividades físicas de los mierenses, mejorando las condiciones en las que se desarrolla esta disciplina, a su vez motivándolos e invitándolos a realizar encuentros con vecinos municipios de la frontera y vecinos estados .

Estuvieron presente la presidenta del Sistema DIF Mtra. Adriana Hinojosa de Treviño, Regidores; C. Roberto García, C. Romelia García, C. Manuel Garcés, C. Ana Niño, Prof. Noé González; director de fomento deportivo, C. Luciano Medina; presidente de la liga municipal, se agradeció y se reconoció la labor que realiza Sandy García como ampáyer principal y Alberto Castillo Silva mejor conocido como “Chon”cronista de este juego de bola suave.