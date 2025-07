Torneo Inter-Escolar de Box inicia hoy en Miguel Alemán a las 6 PM

.- Alcalde motiva a jóvenes boxeadores previo al torneo internacional.

Por: Martín Juárez Torres

Miguel Alemán, Tamaulipas; 28 de junio de 2025

Este sábado 28 de junio, a partir de las 6:00 de la tarde, se llevará a cabo el Torneo de Box Inter-Escolar en la techumbre de la Plaza Principal de Miguel Alemán, evento que reunirá a jóvenes talentos del boxeo de distintas ciudades de México, así como de Perú y Estados Unidos.

En la víspera del evento, este viernes se realizó la concentración oficial de los pugilistas, donde cumplieron con los exámenes médicos y el pesaje reglamentario, dejándolos listos para los combates programados, que incluyen también peleas profesionales de exhibición.

El alcalde Biol. Ramiro Cortez Barrera encabezó el encuentro previo, motivando a los niños y jóvenes a continuar su formación integral y reafirmando el respaldo total de su gobierno al impulso del deporte como motor de transformación social.

Acompañaron al presidente municipal el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Mtro. Jesús Rodríguez Andrade; el director de Deportes, C. P. Héctor Leyva Juárez; el secretario general de la Asociación de Box Amateur de Tamaulipas (ABATAM), C. Juan Carlos Tovar; y el subcoordinador de Centroamérica y Costa Rica, C. Miguel Martínez Villanueva.

Este torneo lleva el nombre del recordado ex alcalde Profr. Amaro Guerra Ramírez, quien en vida fue un gran impulsor del boxeo en la región, y será una plataforma para fortalecer la disciplina y el talento deportivo en la juventud.

@Ramiro Cortez Barrera @Gobierno municipal de Miguel Alemán #TorneoInterEscolarDeBox #BoxMiguelAlemán #DeporteJuvenil #RamiroCortez #BoxeoInternacional