Sin lugar a duda ganará Morena la gubernatura de Tamaulipas, el trabajo es de tiempo completo en territorio

Ciudad Victoria, Tamaulipas. 9 de mayo de 2022.- Tamaulipas avanza con paso firme hacia un gobierno que cumpla con responsabilidad el compromiso de atender primero a los más necesitados y que beneficie de manera directa a las mujeres, a los discapacitados, a los jóvenes y a los adultos mayores.

Son compromisos ineludibles que tendrá la nueva administración de Morena que representará la 4T donde se finca desde hoy la esperanza de la mayoría de los tamaulipecos, afirmó el Senador de la República Faustino López Vargas, quien aseguró que trabaja de tiempo completo recorriendo todo el territorio tamaulipeco en apoyo al candidato a gobernador de “Juntos Hacemos Historia por Tamaulipas”.

Se siente el ánimo ciudadano desde Matamoros hasta Tula y de Nuevo Laredo hasta Tampico. No cabe duda que el proyecto transformador que encabeza el presidente de México llegará con el respaldo del voto libre de las y los ciudadanos que participarán con su sufragio el próximo 5 de junio, de eso no me cabe la menor duda; indicó.

Nuestra entidad necesita un gobierno que respete el derecho y el marco legal, que impulse los programas sociales, que atienda la seguridad en la salud y ante todo, que sea honesto y transparente. Eso lo podremos lograr si Morena llega con el poder de las mayorías, por eso es importante que todos impulsemos un proceso participativo ejemplar, precisó el congresista federal.

Por otra parte aseguró que en el Movimiento de Regeneración Nacional se trabaja en el territorio convenciendo al electorado, porque el pueblo no se equivoca. “El resto de los partidos políticos ofrecen dádivas, pero eso ya no funciona, hoy las mujeres, y los jóvenes ya saben que un voto inteligente cambiará el gobierno que hoy padece Tamaulipas”. “No podemos permitir que sigan saqueando la riqueza de nuestra entidad, por eso no claudicamos en la lucha para acabar con los gobierno saqueadores y neoliberales que han subsistido en las últimas décadas en nuestra entidad.

Antes de concluir dijo, “Traemos bien puesta la camiseta; la misma que nunca nos hemos quitado desde hace más de 35 años somos obradoristas de siempre, trabajamos para impulsar y lograr un gobierno progresista de bienestar para todos.

El Senador de la República recordó finalmente: “Somos militantes de la izquierda y nuestra fuerza es el pueblo de ahí nuestra fortaleza para seguir construyendo desde nuestra trinchera la nueva historia de Tamaulipas.