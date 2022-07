FALLAS MECÁNICAS EN CAMIONES DE RECOLECCIÓN RETRASAN EL SERVICIO; SE TRABAJA A MARCHAS FORZADAS PARA NORMALIZAR RUTAS

Debido a fallas mecánicas y a la demora en la llegada de partes de sustitución de los camiones recolectores de basura, que en los últimos años no recibieron el mantenimiento adecuado, el servicio se ha retrasado; sin embargo, ya se trabaja a marchas forzadas para solucionar cuánto antes estos inconvenientes.

El responsable del área de recolección de basura de la Dirección de Servicios Primarios, Julián Hernández Requena, informó que ahora se están presentando las consecuencias de que las unidades no hayan recibido el mantenimiento adecuado.

El funcionario municipal señaló que los mecánicos trabajan a marchas forzadas en las reparaciones, las cuales muchas veces se ven retrasadas debido a que las piezas necesarias no son fáciles de conseguir.

“Pedimos a la ciudadanía paciencia, se está trabajando en la recolección y esperamos que poco a poco se vea normalizado el servicio”, dijo.

“Somos de la idea de que estos inconvenientes debemos de estarlos informando a la ciudadanía, para que sepan que a pesar de todo se sigue trabajando y el servicio se estará normalizando en los siguientes días; de hecho decidimos quedarnos a trabajar durante este periodo de vacaciones, por lo que agradecemos al presidente municipal, Biol. Ramiro Cortez Barrera, por apoyarnos siempre”, destacó Julián Hernández.

Y destacó que ese gran compromiso del alcalde se refleja en que el Gobierno Municipal 2021-2024 ya se encuentra en el proceso de adquisición de más unidades para evitar que el servicio de recolección de basura se retrase.