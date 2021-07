ESTADOS EN ALERTA PANDEMIA AL ALZA

-Urge no bajemos la guardia, uso de cubrebocas, la sana distancia y aplicarnos la vacuna en cuanto nos toque, por favor, acudan a una de las sedes a recibir la primera dosis de la Pfizer a jóvenes de 18 años de edad en adelante-.

Lo anterior fue expuesto por la coordinadora de la comisión de salud del cabildo de Reynosa, licenciada en enfermería, Maria Anselma Herrera Rodriguez.

Tamaulipas esta en semaforo epidemico de color naranja, pero en Reynosa, esta en “rojo” por el numero de casos de contagios nuevos de COVID-19, pero aun vacunados, tenemos que seguir aplicando las medidas sanitarias, agrego la regidora de Reynosa.

-Si nos cuidamos, cuidamos a nuestra familia, amigos y compañeros de trabajo y podemos regresar a la normalidad si ya no se registran nuevos casos de la pandemia, y claro que podemos hacerlo si elevamos los cuidados, no salgan de casa si no es esencial hacerlo-,, reitero la licenciada en enfermería, Maria Anselma Herrera Rodriguez.

A nivel nacional la situacion esta critica de acuerdo al semáforo epidemiológico del 26 de julio al 8 de agosto y ojala y para entonces, ya haya menos contagiados as[i que usemos el cubrebocas, la sana distancia y lo mejor, quédate en casa, dijo.