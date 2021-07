Largas filas por pavimento acceso al puente Pharr

Debido a trabajos de pavimentación hidráulica del acceso al puente internacional Reynosa-Pharr, es el motivo por lo cual las filas de tractocamiones, cajas secas, quinta rueda y todo tipo de unidades pesadas se hacen hasta Río Bravo, como que no pensaron en ese pequeño detalle, por donde canalizar toda la carga de exportación.

Automovilistas, autobuses y otras unidades de transporte de carga se han visto afectados al circular por la carretera Reynosa-Matamoros en el sentido de oriente a poniente, es decir viniendo de Río Bravo, es imposible pasar.

-No se sabe a quien se ocurrió hacer esta obra que son indispensables, pero deben de ser debidamente programadas, por donde canalizar toda la carga, hacer trabajo de ingeniería, no se quien es el contratista y si la aduana o Capufe no tomaron en cuenta todo este embrollo que seguramente durará meses-, opino un conductor varado en el tráfico de Río Bravo hacia Reynosa.

Hasta casi dos horas hacen el tramo Río Bravo-Reynosa cuando solo son de 15 a 20 minutos en cubrir los 30 kilómetros de distancia de una ciudad a otra, hasta algunos automovilistas mejor se regresan por temor a que sea una situación de riesgo, otros mas aventados, se van en contra ante la poca vigilancia de la autoridad.

De los trabajos se nota que la pavimentada será muy buena, con 25 centímetros de espesor par soportar el gran tonelaje de las unidades pesadas y la carga como frutas y verduras, maquinaria, material de construcción, autos, embarcaciones, electrónicos y muchos otros productos ensamblados en Reynosa y Río Bravo.

Cabe señalar que para quienes trabajan en agencias aduanales, comercializadoras y demás negocios que están al lado oriente de la obra, simplemente no pueden pasar en carro, tienen que caminar un buen trecho para entrar o salir del lugar.