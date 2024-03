En Reynosa explota una pipa

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tam.En la Colonia Campestre de Reynosa un estallido repentino interrumpió la calma de la tarde cuando una pipa explotó mientras se realizaban trabajos de mantenimiento.

El incidente ocurrió la tarde de este lunes en la intersección de las calles Austria y España, donde testigos relataron que un empleado del taller realizaba labores de soldadura momentos antes de la detonación.

El estruendo fue tan potente que se escuchó a varias cuadras de distancia, dejando atónitos a los residentes y transeúntes cercanos.

Una vecina de 77 años, Doña Elvia Berrones Alanis, describió el momento como aterrador: “Estaba dentro de mi casa cuando de repente se escuchó una fuerte explosión qué hasta las paredes se cimbraron y el interior se llenó de humo, me asusté mucho, no sabía lo que pasaba y me entró angustia y desesperación”.

Afortunadamente, a pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron pérdidas humanas ni heridos graves, sin embargo, Doña Elvia tuvo que ser atendida por paramédicos de Protección Civil debido a que le bajó la presión por el susto, no fue necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades locales, incluyendo elementos de la guardia Estatal, tránsito y Vialidad, así como Bomberos y Protección Civil, acudieron al lugar para acordonar la zona y garantizar la seguridad de los ciudadanos, también un grupo de brigadistas voluntarios colaboró en el incidente dirigiendo el tráfico.

La Unidad de Vigilancia Ambiental se presentó en el sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes en relación con el incidente, investigando las posibles implicaciones ambientales del mismo.

