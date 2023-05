Disfrutaron 8 Mil jóvenes festejo del Día del Estudiante con Alcalde de Reynosa

Con lleno total, en el festejo del Día del Estudiante, 8 Mil asistentes recibieron con una ovación al Alcalde Carlos Peña Ortiz, quien este jueves 25 de mayo ofreció a los jóvenes de Reynosa un evento recreativo con un show juvenil y los exhortó a continuar sus estudios para que en un futuro sean ciudadanos ejemplares.

“Quiero decirles que este es un día muy especial; todo lo que hacemos en el Gobierno de Reynosa es para que ustedes tengan mejores oportunidades porque queremos que en unos diez o quince años más haya más abogados, más médicos, más ingenieros”, dijo, invitándolos a no ser parte de la delincuencia.

Durante su llegada y recorrido al escenario del lienzo charro Los Tamaulipecos, el Presidente fue interceptado por muchos estudiantes para lograr una “selfie”, a lo que accedió con gusto y poder escuchar parte de sus inquietudes, acompañado por la Alcaldesa de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz; por la Directora del DIF-Reynosa, Oralia Cantú Cantú; Secretarios municipales, Directores y miembros del Cabildo.

“Hemos estado viendo que la inseguridad tiene que ver con que mucha gente no tiene oportunidades y no sabe que hacer con sus vidas; lo importante es que sigan estudiando y valoren su vida y que en unos meses no los encuentren tirados en una brecha”, dijo a los presentes que respondieron con intensos aplausos.

Los jóvenes pasaron un día muy divertido con el espectáculo de los regiomontanos Adrián Marcelo y ‘La Mole’ Iván Femmat los “Hermanos de Leche”, la comedia de picardía y humor negro más gustada entre los jóvenes, que participaron de las dinámicas de los influencers.

#JuntosVolamosMásAlto