Colonias del Oriente recibirán servicio de recolección

REYNOSA, TAM.- La Alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, informa a la población del Sector Oriente de la ciudad, a nombre del R. Ayuntamiento, que los camiones recolectores del Municipio estarán prestando el servicio este lunes 21 de junio, a los residentes del Sector Oriente, con el objetivo de que las familias coloquen fuera de su propiedad bolsas y contenedores y estén al alcance de los trabajadores.

Los camiones recolectores recorrerán la Ruta de la Limpieza de las colonias Lampasitos, Francisco Sarabia, Arcoiris, Riberas del Carmen y Villas de Diamante, entre otras.

La Presidente Municipal, Maki Ortiz, apela a la comprensión y colaboración de los reynosenses, para que eviten colocar desechos de tipo industrial, automotriz o escombro, así como líquidos flamables, en los depósitos de basura, los cuales no pueden ser trasladados en las unidades recolectoras.

Mas de 50 camiones prestan el servicio para que los residuos sólidos urbanos tengan un destino adecuado y no sean vertidos en la calle o predios baldios, por lo que se hace un llamado a no utilizar unidades no autorizadas por la Dirección del Medio Ambiente.

Los vehículos particulares que cuentan con permiso para el traslado de basura portan un engomado que los acredita como prestadores autorizados por parte del Gobierno Municipal de Reynosa.