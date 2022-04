Evalúa Américo el primer Foro del Cambio y la Transformación

Tampico, Tam.- El doctor Américo Villarreal Anaya encabezó la presentación de los resultados y conclusiones del primer foro temático de su campaña a la gubernatura de Tamaulipas con el tema ‘Democracia Participativa, Industria y Turismo’, celebrado en Tampico, el cual representa un valioso documento para la elaboración de lo que será su Programa Estatal de Desarrollo.

“Este foro es parte del cambio y la transformación, es una propuesta de democracia participativa en la que sociedad y gobierno se tienen que relacionar para encontrar las mejores oportunidades y soluciones para lograr el desarrollo de nuestra entidad”, dijo el candidato común a la gubernatura de Morena, PVEM y PT.

Ante empresarios, investigadores, académicos, profesionistas e invitados que participaron con más de 300 propuestas en las 5 mesas temáticas en las que se subdividió el Foro: agua, ganadería, pesca y desarrollo regional, energía y desarrollo económico e industria, el candidato morenista reconoció que estas conclusiones y participaciones son esenciales para tener una perspectiva y aprovechar las grandes oportunidades que ofrece nuestra entidad.

“Tamaulipas es el mejor Estado del país, no hay otro como éste, pero no se ha hecho justicia”, indicó.

Américo Villarreal reiteró que su gobierno será con liderazgo, honestidad, austero, y con tamaulipecos y tamaulipecas capaces de brindar las mejores soluciones que pueda tener nuestra sociedad y además, con el compromiso social de atender a su gente y que reflejen el interés por el desarrollo de su tierra.

Agregó que las mujeres se sumarán en un gobierno de paridad, “porque las mujeres son participativas, tenaces, honestas y son igual de valiosas”.

“Recuperaremos nuestra identidad tamaulipeca que ha quedado fragmentada, debemos ser otra vez orgullosamente tamaulipecos”, apuntó.

Por su parte, la doctora Yolanda Villegas González quien junto con el Dr. Jesús Lavín Verástegui coordinaron el Foro, explicó que con este evento se abre un espacio de participación y propuestas que serán las características no solo de esta campaña sino de todo el gobierno de Américo Villarreal “un auténtico protagonista de ideas y propuestas ciudadanas”.

“Hoy abrimos el espacio a la palabra para sumar a todas aquellas personas que quieran tener un Tamaulipas mejor y hacer de nuestro estado el mejor lugar para vivir”, finalizó.