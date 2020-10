Tiene Tamaulipas infraestructura en seguridad sin precedentes

Este martes, con la presencia de autoridades estatales, federales y de agencias estadounidenses como Seguridad Nacional (Homeland Security), Departamento de Estado, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Patrulla Fronteriza, Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), entre otras, fue puesto en operación en Reynosa el primer Complejo Regional de Seguridad Pública de cuatro que construye de manera simultánea el Gobierno de Tamaulipas.

La inauguración fue realizada por el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, quien estuvo acompañado por Yolanda Parra, Cónsul General de Estados Unidos en Matamoros; el Congresista Henry Cuellar, Representante del Distrito 28 de Texas; el General de Brigada D.E.M. Pablo Alberto Lechuga Horta, Comandante de la Octava Zona Militar; Irving Barrios Mojica, Fiscal General de Justicia del Estado; el Capitán José Jorge Ontiveros Molina, Secretario de Seguridad Pública del Estado; Carlos Rodriguez, Director de Puentes Aduanas de Estados Unidos; el Agente Lloyd Easterling, Jefe Adjunto del Sector Rio Grande (Border Patrol) y Silvia Maribel Pecina Torres, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

El Gobernador, destacó que la construcción de los Complejos de Seguridad Pública y en particular del inaugurado este martes, responde al cumplimiento de la palabra que empeñó para trabajar por la tranquilidad de las familias de Tamaulipas.

Bite – 1 – Francisco García Cabeza de Vaca – Gobernador de Tamaulipas – De acuerdo a cifras oficiales dadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas ocupa el lugar número 25, siendo el primero más violento en delitos de alto impacto y siendo el último el menos violento; ocupamos ahora el lugar 25. Pero esto no es producto de la casualidad, es producto del trabajo conjunto entre la sociedad y el gobierno y políticas públicas que se han implementado, precisamente para recuperar algo que no se compra con ningún dinero del mundo, que es la confianza. Esa se gana todos los días en base a las acciones, pero sobre todo a resultados. Aquí vamos a velar por la seguridad de las familias tamaulipecas, aquí vamos a velar por la seguridad de nuestros vecinos del norte. Y este mensaje va para aquellos que a veces no entienden: aquí que en Tamaulipas, en mi Gobierno, no habrá tregua contra los violentos. Vamos a aplicar todo el rigor de la ley y utilizaré todos los instrumentos que tengo a mi alcance para restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho en cada rincón de nuestro estado y sé que contamos con el apoyo, con el respaldo, la colaboración y comunicación de aquellos que no solamente son nuestros vecinos, sino que también son nuestros socios comerciales.

La cónsul General de los Estados Unidos en Matamoros, Yolanda Parra, a nombre de su Gobierno, hizo un reconocimiento por la inversión sin precedentes que el Gobierno de Tamaulipas ha realizado en materia de seguridad pública.

Bite 2 – Yolanda Parra – Cónsul General de los Estados Unidos en Matamoros – En nombre del Gobierno de los Estados Unidos, lo quiero felicitarlo a usted personalmente como Gobernador y a su equipo por este gran complejo tan moderno, tan bello, tan precioso y también por la inversión que el Estado ha hecho, el estado de Tamaulipas y este es un indicio a primera vista del compromiso que tiene usted en cuestiones de seguridad.

Por su parte, el Congresista Henry Cuellar, reconoció la visión del Gobierno de Tamaulipas de fortalecer la infraestructura de Seguridad Pública, la operación de los elementos y el mejoramiento de sus condiciones laborales, a la que calificó como modelo a seguir a nivel nacional.

Bite 3 – Henry Cuellar – Congresista de los Estados Unidos – Hoy no estamos hablando de nomás tres edificios o el cemento o el material que se usó, pero estamos hablando un poquito más. Estamos hablando de la visión del Gobernador, la visión del Gobernador porque como yo entiendo, no hay otra parte en todo México que tiene un modelo, que esperamos sea un modelo que se va a usar en otras partes de la nación. Es que la construcción está hermosa, pero como digo poquito más del material que se usó, es la visión del Gobernador.

Adicionalmente al de Reynosa se construyen los Complejos en Nuevo Laredo, Altamira y Ciudad Victoria, en los que se invierten $963.4 millones de pesos.

En Reynosa, estas nuevas instalaciones, de 15 mil metros cuadrados de construcción en un terreno de 6 hectáreas y con capacidad para albergar a mil 150 elementos, tendrán una inversión final de $407 millones de pesos, y se encuentra a la altura de los mejores en el país.

Estos complejos, permitirán albergar a los elementos que sean asignados a las ciudades en referencia, evitando que tengan que hospedarse en hoteles, dotándolos de áreas administrativas, dormitorios, de entrenamiento, y comedor, entre otras más, en condiciones más cómodas, dignas y seguras para todos ellos.

También tendrán canchas de usos múltiples, enfermería, campo de infantería, gasolinería y estacionamientos.

La inversión para fortalecer la seguridad pública en Tamaulipas, será superior a los $5 mil millones de pesos al concluir la administración, una cifra sin precedentes que demuestra el compromiso del Gobierno del Estado con la seguridad y libertad de las familias de esta entidad.

En la puesta en operaciones del Complejo de Seguridad Pública de Reynosa también estuvieron presentes Joseph Giblin, Cónsul de Asuntos Políticos y Económicos de Estados Unidos en Matamoros; Nelson Balido, Titular del Consejo Fronterizo de Seguridad y Comercio; agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés); integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia de la región, del Consejo Estatal para el Desarrollo Económico y la Competitividad, representantes de organismos y cámaras empresariales.