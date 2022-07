Viernes 8 de julio, Becas Municipales para nivel Medio Superior y Superior

El Gobierno de Reynosa, que preside el Alcalde Carlos Peña Ortiz, hará entrega de las tarjetas bancarias del Programa Municipal de Desarrollo Social en Becas Escolares 2022, a los alumnos de nivel Medio Superior y Superior, este viernes 8 de julio.

“Se trata de que la educación sea nuestra prioridad para que todos los niños, adolescentes y jóvenes, sigan preparándose y mejoren su nivel de vida”, dijo el Presidente Municipal, quien impulsa el programa para seguir transformando la ciudad, aquí donde comienza la Patria.

Las tarjetas se entregarán, en orden alfabético, al padre, madre o tutor que inscribió al estudiante, portando su Folio firmado, INE, CURP del beneficiario y comprobante reciente de domicilio; los mismos documentos, propios, en el caso de mayores de edad que hayan hecho su trámite personalmente.

NIVEL MEDIO SUPERIOR:

S-T, 8:00 AM a 12:00 PM, BIBLIOTECA.

U-Z, 1:00 PM a 4:00 PM, BIBLIOTECA.

NIVEL SUPERIOR:

A-B, 8:00 AM a 12:00 PM, AUDITORIO.

C, 1:00 PM a 4:00 PM, AUDITORIO.

D, 8:00 AM, a 12:00 PM, CEDIF.

E-F, 1:00 PM a 4:00 PM, CEDIF.

G, 8:00 AM a 4:00 PM, PANNARTI.

H-L 8:00 AM a 4:00 PM, CD. FAM. FELICES.

M, 1:00 PM a 4:00 PM, CD. FAM. FELICES.