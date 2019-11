Luchador sorprende en su casa a rateros y aplica llave a uno

Un luchador profesional de Kick Boxing sorprendió dentro de su casa a un par de rateros tratando de saquearla; lo que quizá no sabían los hampones es que sin duda el deportista utilizaría sus habilidades: a uno le aplicó una llave para someterlo y comenzó a interrogarlo.

Esta historia fue compartida a través de la cuenta de Facebook del gimnasio del luchador, en la que escribió lo siguiente:

Se me metió adentro de casa. Al que estaba con él lo vamos a encontrar y ya vamos a saber quién era… sepan todos que andan estos rateros robando. Este va a quedar dentro… quedó el otro dando vuelta en el barrio. Tengan cuidado, compartan, cuidemos nuestro barrio de estos rateros; me amenazó con arma que me quedé quieto porque me quemaba, dice. Así le fue […] gracias a Dios mis hijos no estaban… perdón pero tengo bronca estaba durmiendo y esta rata se estaba llevando las cosas”:

Los hechos ocurrieron el 23 de noviembre pasado en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con el luchador, los rateros entraron a su casa en la madrugada y fue alertado porque los perros de sus vecinos comenzaron a ladrar sin motivo aparente.

Contó que mientras estaba durmiendo, se percató de los ladridos de los animales y decidió salir de la cama para inspeccionar qué estaba pasando. Lo que encontró fue a un par de rateros dentro de su casa intentando robar su pantalla de televisión y otros objetos de valor.

Sin embargo, ante tal suceso, el luchador pudo capturar a uno, al cual le hizo una llave y lo comenzó a interrogar para saber el paradero de su compinche mientras llegaba la policía

En lo narrado por el luchador a través de su cuenta de Facebook, antes de que sometiera a uno de los hampones y le hiciera una llave, los ladrones lo amenazaron con un arma de fuego y agradeció que “no estuvieran mis hijos” presentes.

El video que ya se ha hecho viral en redes sociales de inmediato comenzó a tener comentarios en los que se reconocía la valentía del luchador que aplicó una llave a uno de los rateros.

Gracias a Dios no pasó nada y están todos bien, pero si estaban mis sobrinos qué hubiese ocurrido… ya ni dormir tranquilo se puede, qué bárbaro”, expresó un usuario de Facebook.

A través de la misma red social, el luchador que hizo una llave a uno de los ladrones, ha aprovechado para informar qué es lo que ha sucedido después de la captura de uno de los delincuentes.

El luchador es blanco de amenazas

El luchador evidenció con unas capturas de pantalla unos mensajes que le habría mandado algún familiar de uno de los rateros. En ellos, un usuario de Facebook dijo que lo que le habían hecho a su hermano (el ladrón al que le aplicó la llave) tendría una consecuencia de vuelta.

Sin embargo el luchador ha dejado claro que no dejará que los rateros sigan atemorizando “al barrio” y además ha aprovechado la atención mediática para denunciar lo que acontece en su comunidad.