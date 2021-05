Van con “Moyo” García

NUEVO LAREDO, TAM.- Residentes de los fraccionamientos Valles Elizondo y Palmares, dan su voto de confianza al candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la diputación local por el Distrito III, Félix “Moyo” García, convencidos de las propuestas que trae para estos sectores y que les expuso durante un recorrido previo por las dos comunidades.

“Trae muy buenas propuestas para la colonia, es muy interesante porque sí nos hace mucha falta la pavimentación, lo que dijo de eso y sobre todo del Centro de Salud aquí en Palmares sí nos hace mucha falta, y esperemos que sí lo abran”, señaló Griselda Perales residente de este fraccionamiento.

Rubén Aros Bautista, también de Palmares, dijo sentirse convencido debido a que el Gobierno Federal ha retirado muchos apoyos a la ciudadanía, a lo cual Moyo García se está comprometiendo a gestionar para traerlos de vuelta al pueblo con mayor necesidad.

María del Rosario Morán Cázares, con domicilio en Valles Elizondo, dijo sentirse convencida con las propuestas del candidato blanquiazul debido a que los servicios de salud en esta comunidad son muy necesarios y ya no tendrán la necesidad de trasladarse hasta el centro de la ciudad a recibir atención médica.

“Todo lo que ha hecho y lo que va a hacer, lo que tiene en puerta de los consultorios y todo eso. Hace bastante falta. Le doy mi confianza porque se lo merece”, refirió.

Por su parte Cristina Flores Martínez agregó: “sus propuestas son muy buenas, esperemos que cumpla junto con el doctor Jaime. Yo le doy mi confianza porque es un hombre que apoya mucho a la gente necesitada”.

Ricardo Domínguez, quien desde hace años vive en Valles Elizondo, aseguró que las propuestas de Félix “Moyo” García son lo mejor que ha escuchado, gestionar los recursos para que Yahleel Abdala lleve servicios de salud hasta su comunidad es un gran beneficio, al igual que los apoyos que darán a la educación.

“Hasta ahorita es lo mejor que he escuchado, sus propuestas, esperamos que sean cumplidas, tenga por seguro que cuenta con mi voto”, afirmó.

El candidato del PAN reiteró que no dará ni un paso atrás en gestionar, legislar y defender a la ciudadanía, y no dará paso a las ocurrencias de un Gobierno Federal que está experimentando con el pueblo mexicano, sin importar si lastima o no la economía, o si atenta contra la salud de los habitantes de México.