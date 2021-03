Toca hoy a migrantes varados en Reynosa

Tamaulipas .- Con brincos y gritos de júbilo fue la reacción de 28 migrantes que al encontrarse varados desde hace dos años en #Reynosa recibieron la noticia de presentarse con personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con el fin de cruzar a los Estados Unidos y así reactivar su petición de asilo político ó visa humanitaria.

La cita fue a las 07:00 horas en el albergue “Senda de Vida” de dónde muchos se salieron para integrarse como mano de obra a la sociedad mientras esperaban noticias sobre el trámite que desde el 2019 realizaron.

El ingreso a los #EstadosUnidos fue con todos los protocolos para evitar un contagio de Coronavirus COVID-19.

“Todavía ayer no lo creo, estoy muy feliz. Estoy aquí desde el 2019 hace dos años. Cuando recibí la noticia empecé a llorar y a dar gritos, no me lo creía y no me lo creo todavía, siento tremenda alegría, tremenda felicidad” dijo Lian quien se limitó a decir que era de #Cuba

“No puedo decir que #México me trato mal, nunca, en ningún momento, quiero agradecer a todos los mexicanos que tuvimos el honor de conocer y el privilegio de compartir con ellos” expresó Carlos Gabriel Pacheco Sánchez, oriundo de #Venezuela que en el 2019 llegó con su hijo de un año a pedir asilo político mientras que su esposa alcanzó a llegar a la unión americana gracias a que tenía visa.

“Las situaciones que vivimos en Venezuela es difícil, somos perseguidos políticos y luego que esté en Estados Unidos por un tiempo pienso retornar a mi país cuando haya salido el presidente Maduro”.

Alejandrina de Venezuela también aseguró no creerlo. Ella al igual que otros migrantes se hallaban ya viviendo fuera del albergue ya que consiguieron trabajo.

Por su parte, Hector Silva, director de la casa del migrante “Senda de Vida” reveló que la operación para reactivar el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP) será igual cómo lo hicieron en #Matamoros pero una vez acoplados llamarán hasta cien.