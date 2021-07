Tienden a la alza contagios de Covid

La tendencia sigue a la alza en contagios de Covid-19 en esta ciudad, al día de hoy se tiene un registro de 101 casos positivos, autoridades de salud exhortan a la población a continuar con las medidas sanitarias y vacunarse.

En conferencia de prensa de ‘Lunes de Informe’ que presidió el alcalde Arturo Sanmiguel Cantú, el doctor Alejandro Cervantes Martínez, encargado del despacho de Salud Municipal, señaló que a diferencia del miércoles pasado, el fin de semana se reflejó un incremento de 18 casos en tan pocos días.

“Tenemos 101 positivos que es un aumento en nuestro municipio con respecto a la semana anterior, si bien el miércoles tuvimos una reunión de consejo de salud en la cual teníamos únicamente 83 casos y había una esperanza de que continuáramos con tendencia hacia abajo, ahora vemos que no fue así, hay un aumento considerable, no igual que en otras ciudades afortunadamente”, comentó el médico.

Agregó que este lunes hay 0 casos sospechosos, en el entendido que el fin de semana no se envían muestras al laboratorio estatal, es por ello que entre semana es cuando se tienen más casos sospechosos y confirmados.

Alejandro Cervantes manifestó que los dos picos más altos de contagios en Nuevo Laredo ocurrieron en julio del año pasado y en enero de este año y de no acatar las medidas sanitarias podría haber una tendencia a la alza y llegar a la misma situación.

Respecto a la vacunación, aseguró que la efectividad de la vacuna está haciendo su labor que es evitar complicaciones.

“Actualmente ya con la vacuna vemos que se cumple el objetivo de no presentar complicaciones o que se tenga un cuadro grave, esto quiere decir que la vacuna funciona”, manifestó.

De la semana del 5 al 11 de julio se registraron 2 defunciones, lo que refleja una tendencia a la baja en mortalidad debido a la vacunación.

En cuanto al número de hospitalizados, dijo que en el Hospital de Zona 11 del IMSS se tienen a dos y ninguno se encuentra intubado, y en el Hospital General de Zona de la Secretaría de Salud de Tamaulipas hay 9, de los cuales dos están bajo intubación mecánica asistida.

El encargado del despacho de Salud municipal enfatizó que se debe completar al menos un 70 por ciento de la población vacunada para empezar a tener una nueva normalidad y que se active la economía.

Aseguró que en Nuevo Laredo no se tiene registro de ningún caso de Covid con alguna variante como la Delta

“No se ha presentado la variante Delta en nuestro municipio afortunadamente, sabemos que tiene mayor índice de contagio pero también sabemos que las vacunas son efectivas contra esta”, comentó.

Finalmente, el médico señaló que no hay aumento de contagios en menores, la edad promedio de positivos es de 42 años, desde el inicio de la pandemia no ha existido un caso grave en niños y jóvenes, sin embargo con las variantes sí hay casos en personas más jóvenes pero no en nuestro municipio.