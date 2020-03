La Dirección de Educación Municipal en Río Bravo, ante la suspensión de clases en Tamaulipas, recomienda a los padres de familia que los alumnos realicen ejercicios para repasar sus materias en casa.

Es importante que los alumnos repasen sus notas y que recurran a espacios en internet donde puedan jugar y aprender al mismo tiempo, con el objetivo de que aprovechen su tiempo libre en casa para reforzar sus conocimientos académicos, señalo José Juan Ponce Muñoz, responsable de este departamento de educación en el municipio.

“La recomendación para los padres de familia es que mantengan a sus hijos ocupados, que la actividad que ellos realicen cada día, con día en la computadora, en el celular, pues que este encaminado hacia ejercicios escolares matemáticos de español, hay una página muy interesante que se llama juego y aprendo, se la puede encontrar en internet y así hay varios páginas educativas donde los niños pueden interactuar jugar y repasar los temas que han visto hasta este momento en su clases regulares”

Ponce Muñoz culminó a los padres de familia a que este tiempo de ausencia de clases no se tome como un periodo vacacional sino como una contingencia donde se debe de cuidar la salud de nuestros hijos, al no salir de casa si no hay necesidad y si se tiene que salir hacerlo con las medidas de seguridad pertinentes, pero es preferible que se queden en casa trabajando, jugando o repasando lo que llevan de clases hasta el momento.