SUMA DE APORTACIONES DE DIVERSAS CORRIENTES PARTE DEL TRIUNFO DE AVA. OLG

En vísperas de ratificar la voluntad de decisión de la pasada jornada electoral en Tamaulipas, al igual que en 6 estados donde se sigue el conteo en los Consejos Distritales bajo la vigilancia de diversos grupos de las estructuras que trabajaron en esta contienda histórica, el experimentado economista y estratega político Oscar Luebbert Gutiérrez realizó un breve análisis de la elección del 5 de junio de 2022.

En su red social destacó la importancia de haber ganado esta elección bien en Reynosa donde se aportara una buena diferencia de votos en favor de la candidatura del Dr. Américo Villarreal Anaya, con José Ramón Gómez Leal Coordinador de las Estructuras en el estado de Morena que hicieron su trabajo y no hay duda expresó, que Morena como marca y las simpatías del presidente de México Andrés Manuel López Obrador son los que más aportaron en la votación.

Y añadió que siendo valiosa la suma de las estructuras vinculadas al municipio que encabeza Carlos Víctor Peña Ortíz y la ex alcaldesa Dra. Maki Esther Domínguez, adicional a que nos sumamos priístas que no estábamos de acuerdo con la Alianza “Vamos X México”, con el PAN, PRI y PRD y decidimos apoyar el proyecto del Dr. Américo Villarreal Anaya para gobernador de Tamaulipas 2022-2028.

Destacó que a través de las redes afectivas de priistas se logró el objetivo que de los 14 mil votos obtenidos por el PRI en el 2021, solo votaran 5 mil, 9 mil menos que en el 2022 que fueron los que votaron por AVA, más otros esfuerzos con otras corrientes políticas que no son de Morena y se sumaron al proyecto apoyando al Dr. Américo Villarreal Anaya, por lo que culminó con una felicitación a los que aportaron su parte en este gran triunfo.