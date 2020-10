Solicita a la ciudadanía seguir cumpliendo medidas sanitarias

REYNOSA, TAM.- El Gobierno Municipal de Reynosa lanzó un llamado de alerta a la población para que no interrumpa el uso de cubrebocas, la práctica de la sana distancia y el lavado frecuente de manos y evitar los contagios de COVID-19, que han aumentado considerablemente.

“Lamentablemente esta habiendo aumento en los contagios de Coronavirus y es muy lamentable, no sólo en Reynosa, en todo el mundo”, dijo la Alcaldesa de esta ciudad al recomendar de parte del Ayuntamiento las medidas conocidas para mitigar y contener el SARS-CoV2.

“Hay que conservar tres cosas básicas en esta nueva normalidad, el cubrebocas, la sana distancia de un metro y medio entre personas y el lavado de manos”, insistió la Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, al pedir a la población no bajar la guardia para no retornar al semáforo rojo de la contingencia sanitaria.

Las medidas de prevención obligatorias de ingreso a comercios siguen teniendo vigencia, así como el programa Doble Hoy No Circula y la restricción de reuniones públicas, además que se recomienda no hacer reuniones familiares con personas que no vivan en la misma casa.