“Si hubo exceso de la fuerza se va a aplicar la ley”: FGCV

Por: Tania Castillo

Tamaulipas.- Tras la situación de riesgo vivida el pasado fin de semana en el municipio de Río Bravo en donde presuntamente elementos de la Policía Estatal Acreditable privaron de la vida a un joven Ingeniero, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes y si se determina que hubo abuso de poder se sancionará a los uniformados involucrados.

“Se están haciendo todas las investigaciones y como lo he mencionado anteriormente aquí no va a haber impunidad, si hubo errores, si hubo exceso de la fuerza se va a aplicar la ley, esto no es opción, ya se están llevando a cabo las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia y esto se va a llevar a cabo sin restricción”, declaró.

Reiteró que la instrucción para todos los miembros de la policía estatal es apegarse a la ley y defender a la población, por lo que se investigará y se procederá contra todo elemento que tenga quejas por abuso.

“A cualquier situación que se genere de errores por parte de la autoridad van a tener que pagar las consecuencias, es parte de lo que está establecido en la ley, serán las menos, pero sin embargo se va a aplicar la ley”.

El mandatario señaló que en Río Bravo se aplica una estrategia de seguridad similar a la que se lleva a cabo en el resto del estado, en coordinación con las fuerzas armadas del Gobierno Federal.

“No habrá tregua para los violentos, vamos a seguir llevando a cabo las acciones necesarias en coordinación con el grupo de Coordinación que se tiene con las fuerzas armadas, con la Guardia Nacional, con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia”, puntualizó.