Semáforo de Riesgo epidemico

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. IX, Dr. Osvaldo Sáenz Cantú, comentó que las variantes del virus que se han detectado hasta en este momento en Tamaulipas son las variantes clásicas, la Británica y la Brasileña; hasta ahorita la variante DELTA que es la de más alto grado de contagiosidad no se ha detectado en el Estado.

Sáenz Cantú, informo este lunes que el Gobierno de México actualizó el semáforo de riesgo epidémico por Covid-19 y tendrá a 19 estados en verde, ocho en amarillo, cero en rojo y 5 en naranja.

Tamaulipas seguirá en color naranja nuevamente y también para eso se publicaron en los portales oficiales anuncios de la situación en la que se presenta actualmente los 5 municipios de la ribereña que se encuentran aún en fase 2 a diferencia de Municipios como Reynosa, Laredo, Matamoros, etc. que ya están en fase 1 con medidas más restrictivas.

Esta actualización del semáforo epidemiológico estará vigente a partir del lunes 5 y hasta el domingo 18 de julio, informó el jefe de la jurisdicción Sanitaria y exhortó a seguir con las mismas medidas extremas de protección y prevención como es lavado constante de manos, la sana distancia el uso del cubrebocas, evitar el saludo de mano, aglomeraciones para de esta forma frenar los contagios de Covid-19.