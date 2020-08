se solicita respetar la sana distancia

El Gobierno Municipal de Reynosa te invita a protegerte y proteger a los demás, Quédate En Casa, la distancia social es la regla principal para evitar la propagación, contagio y fallecimientos por COVID-19.

La distancia social significa, no visitar a nadie que no viva contigo, respetar las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud, no rompe el vínculo afectivo y si previene enfermar a los seres queridos.

Cuidar a los que quieres evitará que los contagios crezcan sin medida, y con ello habrá menos pacientes luchando contra el virus SARS-CoV2 en esta ciudad para que pronto podamos llevar una vida normal.

Respeta la distancia física en las instalaciones de uso público, y usa cubrebocas en la vía pública, además de desecharlos de forma adecuada porque en Reynosa, si te cuidas tu, nos cuidamos todos.