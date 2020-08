Se mantiene la tabla de valores catastrales en Río Bravo

Río Bravo, Tam.- A diferencia de otros Municipios donde la tabla de valores catastrales sufriera modificaciones, el municipio de Río Bravo en apoyo a la economía familiar, se determino que se mantendrán los valores catastrales.

En la segunda reunión de la Junta Municipal Catastral, encabezada por el Presidente Municipal, Carlos Ulivarri López y desarrollada al mediodía, por unanimidad fue aprobada la propuesta de mantenerse los valores catastrales como en el año pasado de esta administración.

Dicha junta fue integrada por funcionarios municipales y representantes de la Sociedad Civil, dónde se acordó por unanimidad, mantener los valores catastrales a fin de que los ciudadanos no sufran incrementos en su pago del impuesto predial del año 2021.

“Sabemos que la economía no es tan buena por el momento y sumando la contingencia por el COVID-19, no queremos que se afecte más la economía de los ciudadanos. Es por ello que no se va a mover ningún valor”, expresó la encargada del Departamento de Catastro, Olga Lidia Carrizales Hernández.

Cabe destacar que para efecto de esta disposición tendrá que ser avalada por los integrantes del honorable cabildo en la próxima sesión.

Carrizales Hernández, finalizó invitando a los propietarios de predios que no han pagado el impuesto predial a que pasen y que tengan la confianza de que los valores seguirán siendo los mismos, no se afecta el valor en metros cuadrados a sus propiedades.

Por: Juventino Pérez