Se desmorona el PRI Reynosa, otro más que se suma a la campaña de Américo

Cd. Reynosa, Tam.- El día de hoy presentó su renuncia Francisco René Chapa Cardona, quien se venía desempeñando como secretario de organización del Partido Revolucionario Institucional de Reynosa, misma que presentó a la dirigencia local encabezada por Olga Garza.

En la renuncia alega que el PRI se encuentra sin rumbo, “Durante el tiempo que he desempeñado el cargo de secretario de organización del comité directivo municipal, tristemente me he encontrado un PRI sin rumbo, un PRI que lejos de generar confianza, genera divisiones, provoca confrontaciones, faltas de respeto e inclusive acusaciones, sin fundamentos hacia mi persona”

Cabe mencionar que Chapa Cardona es parte de una nueva generación de PRIISTAS como lo son Gustavo Rico, Salvador Portillo, Norma Delia González, Rodolfo Bermúdez y Dulce Nava, todos ellos de un nuevo grupo político del PRI que se suman al proyecto de Villarreal Anaya al igual que ya lo hicieron los exalcaldes Óscar Luebbert Gutiérrez y Humberto Valadez Richaud.

Otro dato relevante de Chapa Cardona es que viene de una familia de PRIISTAS como lo es su padre René Chapa Salinas, quien también ejerció el cargo de secretario de Organización del Revolucionario Institucional por varios años, siendo uno de los mejores en el cargo.

Esto representará una pérdida importante para este partido a escasos días de que termine la campaña a gobernador, sumándole más activos a la campaña del abanderado de MORENA Américo Villarreal Anaya.