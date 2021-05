Se decidió no homologar la inmunidad

Ciudad Victoria .- La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que el gobernador Tamaulipas Francisco Garcia Cabeza de Vaca mantiene su fuero después de que el Congreso Local decidió no homologar la inmunidad que el Congreso de la Unión le había quitado para que lo investigaran por una defraudación al fisco.

El dictamen se dio este viernes dentro de la Controversia Constitucional 50/2021.

El Ministro Juan Luis Gonzalez Alcántara, la desecho “por notoria y manifiesta improcedencia”.

Dentro del análisis realizado el ministro señala que el Congreso de Tamaulipas decidió no retirar la protección o inmunidad al mandatario pero sin prejuzgar si tuvo delito o no el proceso puede ser realizado una vez que acabe su mandato o fuero otorgado por el estado.

Lo anterior se desprende cuando la Camara de la Unión desaforó el dia 30 de abril al gobernador para poderlo investigar y procesar por una supuesta defraudación fiscal por la cantidad de 6 millones 511 mil pesos.

De acuerdo al articulo 111 Constitucional la tarea de los Diputados Federales era era comunicar a la Camara Local para que realizaran lo que les corresponde.

Como respuesta se determino que no coincidan con la homologación y optaron por darle el respaldo al gobernador.

“La declaratoria se establece que ésta deberá comunicarse al Congreso del Estado de Tamaulipas para los efectos dispuestos por el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Federal, el cual establece que “la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”. Ello evidencia que la declaratoria no tuvo como objeto ni efecto menoscabar o afectar el ejercicio de las competencias constitucionales de la entidad federativa a las que hace referencia el Poder actor”

Y remata: “lo procedente es desechar la demanda promovida por el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas por falta de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona, pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo”.

Por la noche a través de su cuenta de twiter el gobernador Francisco Garcia Cabeza de Vaca celebró y confirmó que el Congreso Local era el ultimo que tenía la razón.

“La @SCJN resolvió que no existe materia para una controversia constitucional: la decisión sobre el desafuero de un gobernador democráticamente y legalmente electo corresponde en definitiva y última instancia al @CongresoTams. Ha prevalecido la Constitución y nuestro federalismo”.

También hizo lo propio el Congreso del Estado “el gobernador de Tamaulipas no ha sido separado de su cargo, mantiene la protección constitucional que le brindan las constituciones federal y local y no puede ser sujeto de ningún procedimiento de naturaleza penal. Esto es, ninguna autoridad ministerial o judicial puede generar actos de molestia o privativos en su contra que obstaculicen el desarrollo de sus facultades constitucionales.

Agregaron que con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho valer la supremacía de la Carta Magna y el arreglo federal que las y los mexicanos hemos pactado.

También el viernes por la mañana gobernadores de la Alianza Federalista giraron una carta a la opinión pública en la cual urgían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que diera claridad a esta impugnación mientras que el gobernador, Francisco Garcia Cabeza de Vaca, señalaba que era importante para evitar que otros estados del país atraviesen la misma situación que el de Tamaulipas.