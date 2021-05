Rigo Ramos se descarta para contender por la presidencia

Reynosa, Tam.- Tras anunciar su retiro de la competencia ´por la candidatura a la Presidencia Municipal de Reynosa en el ya avanzado proceso de elección 2021, Rigo Ramos Ordoñez, avisó de su reincorporación al Congreso del Estado, donde aspira a culminar intensamente su participación de dos años en la LXIV Legislatura de Tamaulipas.

Justa aclaración hizo el legislador al despedirse como aspirante a una candidatura, señalando que se va por la puerta frontal y con la frente en alto y que no apoyará a ninguno de los partidos o actuales candidatos a la alcaldía, pues afirmó, “traen propuestas muy pobres”.

Refirió que si bien luego de ser eliminado en el escritorio como el más fuerte aspirante de MORENA, que tendría el partido en el gobierno de Tamaulipas (PAN), fue buscado por otros partidos de opción, pero que se desligó de todos los ofrecimientos, una vez que los dirigentes mostraron cierta ambición personal, muy lejana al interés ciudadano.

Ramos Ordoñez, se negó a citar por su nombre a los inmorales y lamentó que los dos candidatos más fuertes, no estén interesados en mejorar la situación de los reynosenses y respondan solo a los intereses de los grupos de poder que representan.

De uno dijo que trae cero experiencia política, escaso alcance intelectual y sustenta su avance en su lazo eminentemente familiar, en tanto que del otro cuestionó que es lo más rancio de la escoria derechista, que le ha fallado a su misma militancia.

Al insistírsele sobre su perspectiva de participación con MORENA en la actual campaña, remarcó que al integrarse a sus labores en el congreso, dejará atrás todo intento de volver, al menos por ahora, a ser candidato.

Sobre si apoyaría a alguno de los abanderados entonces, precisó que a ninguno y después hizo una elogiosa mención de la tarea del diputado local y jefe del Congreso de Tamaulipas, el panista Gerardo Peña Flores, que aspira a la legislatura federal en el distrito 09, el que a su juicio tendría las mejores cartas para haber representado al PAN, pues dijo que tiene una gran capacidad de debate y una visión firme de lo que desea.

Rigo criticó la intervención nada sesgada del gobierno federal y la cámara de diputados en asuntos del gobierno del estado, supuestamente para combatir actos de corrupción, pero replicó que estos en cambio desestimaron los atropellos de representantes de su partido que cual botín de corsarios, vendieron y regalaron candidaturas al mejor postor.

Apuntó que estos se olvidaron de la opinión de las bases, acusando directamente al enlace Erasmo González y al presidente nacional Mario Delgado que jamás le dio la cara a los aspirantes, e igualmente lo hizo su delegado en Tamaulipas, que simplemente no funcionó y actuó a petición de los cacicazgos regionales.

Finalmente, el parlamentario, conocido como “La voz, tu voz en el congreso”, señaló la intromisión de AMLO en asuntos de Tamaulipas con tal vehemencia que se olvida de otros temas o simplemente no los resuelve, como anteriormente él mismo criticó, a otros presidentes de la república.