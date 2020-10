Reviven tradiciones con pasarela virtual

POR JESUS MONJE PERAL

El Mercado de “San Juan Curiosidades”, fue cede de la primera pasarela, donde desfilaron 5 marcas de ropa de la Calle de las Novias y del Mercado de la Lagunilla, con el objetivo de reactivar la economía de los mercados.

“Esta pasarela se logró gracias a la unión de estos mercados con el objetivo de superar esta terrible crisis que vivimos durante la pandemia del Covid-19, y nos ha costado mucho reactívanos, por lo que decidimos hacer la propuesta para atraer a la gente y al turismo y sepan que no nos hemos derrotado y seguimos dando la batalla con este evento, cuidando siempre todas las medidas de seguridad, expreso Nancy Janet Ramírez Natarén, del Mercado Lagunilla Uno Ropa, quien expresó que con su marca, “Modelos Nancy”, participa por primera vez en esta pasarela virtual y dijo: “Somos un grupo conformado por 5 marcas de ropa, 4 de las Calles de Las Novias del Centro Histórico como son “Ragazza”, “diseño Sharon”, “Nahia”, “Galería de la Moda” y del Mercado de la Lagunilla con la marca de “Modelo Nancy, a este proyecto, también se sumó el Mercados del Palacio de las Flores ubicado en la esquina de las calles de Ernesto Pugibet y Luis Moya, también estuvo presente el Mercado de comida Gourmet de San Juan Pugibet y la sede el renovado Mercado “San Juan Curiosidades”, con el apoyo del Alcalde en Cuauhtémoc Néstor Núñez López, quien estuvo presente en el evento”, dijo.

Por su parte, José Luis Santiago Cuetos, representante de los empresarios de las 180 tiendas de las calles de las Novias del Centro Histórico, dijo que se logró por primera vez unirse con sus vecinos de los Mercados de la Lagunilla y de San Juan, para resaltar esta moda 100 por ciento mexicana para 15 años y Novias.

“Con este primer evento se hace un gran esfuerzo para rescatar primero a los mercados de gente trabajadora del Centro Histórico que han sido golpeados por la pandemia, lo que se busca con esta pasarela virtual es resaltar nuestras tradiciones mexicanas, por años hemos realizado pasarelas en el Casino Español, en el Monumento a la Revolución, en la calle de Madero y hoy logramos hacerla en el renovado Mercado “San Juan Curiosidades” para engrandecer nuestras tradiciones con excelentes diseños para quinceañeras y novias”, dijo.

Esta pasarela virtual dio inicio con la ruta de la moda a bordo de un Tranvía que salió a las 10:00 de la mañana de San Juan Curiosidades, con una novia, una quinceañera y una catrina que recorrieron las calles de 5 de mayo, Chile, el Mercado de la Lagunilla y regresando al punto de partida el Mercado de San Juan en Ayuntamiento, en punto de las 12:00 de la tarde donde se cortó el listón que dio inicio a la fiesta virtual de la pasarela.

Se presentaron 20 modelos y 30 diseños de vestuario, de los cuales 10 fueron de novias y 20 para quinceañeras con dos cambios, las edades de las modelos van desde los 16 a los 21 años de edad, fueron en total 40 vestidos de los cuales 8 fueron de Nahia, todos causaron asombro entre los pocos asistentes al lugar.

Al final del evento, Nancy Janet Ramírez Natarén, del Mercado Lagunilla Uno Ropa, expresó estar agradecida con todos los organizadores por hacer posible este primero evento virtual en San juan, “Cada uno de ellos son parte fundamental en el éxito logrado de este gran evento y que esperamos no sea el único, sino que sea el inicio de una nueva aventura cultural.

Con esto demostramos que la unidad los puede todo e incluso reactivar la economía, porque tenemos la actitud, tenemos las ganas y vamos a salir delante de esta crisis.

José Luis Santiago Cuetos, representante de los empresarios de las calles de las Novias, dijo que con esta primera pasarela virtual, se ha demostrado a México y el mundo que no están quebrados, que siguen avanzando paso a paso y saldrán adelante. “Este evento se hiso en colaboración de un gran equipo, pero la fuerza es de las mujeres, las empresarias, las demostradoras, las vendedoras, nuestras costureras, nuestras diseñadoras, son mujeres que sostienen las calles de las novias como Verónica Velazco, la empresaria de Modelos Sharon, Nahia, son ellas las mujeres que transmiten su poder y de ellas estamos orgullosos. También agradecemos el apoyo de la Alcaldía de Cuauhtémoc, que se logró este gran evento.

México es un país con muchas tradiciones y sus quinceañeras son parte de esta tradición y lo complementamos con el día de muertos porque somos los únicos en el mundo que festejamos a nuestros muertos como a nuestras quinceañeras nunca pasaran de moda y las catrinas son un símbolo nacional que llevan trajes típicos regionales hechos en el mercado de San Juan Curiosidades, así como las novias que todas llevarán el estilo de cada casa diseñadora.

También queremos invitarlos para el próximo día 31 de octubre, que será la inauguración de nuestra ofrenda de Las Calles de las Novias, que estará dedicada a las mujeres celebres de este país de la historia con un desfile de Catrinas y figuras de catrinas hechas a manos de las propias trabajadoras en la calle de Chile a las 11:00 de la mañana, para demostrar al mundo de lo que somos capaces de hacer para la moda.