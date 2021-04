Respalda UR a Laurita Valdez en su camino hacia la diputación federal

NUEVO LAREDO, Tam.- La candidata del PRI a diputada federal por Nuevo Laredo, Laura Valdez Covarrubias, recibió esta mañana el respaldo decidido de la agrupación Unidad Revolucionaria que dirige Arnulfo Tejada Lara, en donde le expusieron una serie de planteamientos que robustecerán la agenda legislativa, si el voto popular le favorece este 6 de junio.

El evento se llevó a cabo en el Salón Presidentes del Comité Municipal del PRI, en donde Valdez Covarrubias dejó en claro que desea ser diputada federal para ir al Congreso de la Unión para trabajar en serio en favor de los neolaredenses y no de simulaciones ni por encargo.

“Nuevo Laredo tiene ya 8 años de retroceso, en los recorridos que hacemos diariamente en las colonias se ve un notable abandono porque los actuales diputados no han gestionado nada por la ciudad, y de verdad no sé con qué cara van a ir a las colonias a pedir el voto si no le han cumplido a la ciudad en nada”, señaló Laura Valdez al agradecer el respaldo”, señaló.

Laurita Valdez fustigó a los actuales diputados locales porque han brillado por su ausencia en la ciudad.

“Uno de esos diputados dijo claramente que no puede, pues que le den chance a los que sí podemos, otra dijo que no se le da el hablar, pues a nosotros sí y a veces hasta nos callan, por eso quiero ir al Congreso de la Unión para gestionar y levantar la voz porque para eso la gente nos brinda su confianza y tenemos que responderle con acciones concretas”, señaló.

Antes, el dirigente de Unidad Revolucionaria, Arnulfo Tejada Lara, manifestó la necesidad de llevar a Laurita Valdez al cámara baja, sobre todo en estos momentos en que la dinámica de la vida nacional está tratando de regresar a la nueva normalidad y es necesario que existan más oportunidades de desarrollo.

“Debemos recuperar la presencia de la mayoría en las Cámara de Diputados para avanzar, el gobierno actual es terco y obcecado y debemos terminar con ello para poder aspirar a una democracia legislativa justa y necesaria, para que el país avance más rápido para llegar a una gobernanza en donde todos los mexicanos seamos tomados en cuenta”, agregó.

Sostuvo Tejada Lara que el PRI sí sabe gobernar, “el PRI puede dar ese golpe de timón si es necesario para que esta nave que se llama México camine con destinos y rumbos claros.

Algunos planteamientos que recabó Laurita Valdez fueron concretamente la rehabilitación de todas las carreteras de acceso a la ciudad, mayores incentivos para el campo y la ganadería, así como el rescate del Hospital del IMSS, para que cumpla con su función ante la sociedad.

En el evento estuvieron presentes Leticia Barrera Garza, Jesús Valdez Zermeño y Raúl López Garza, candidatos a diputados locales por los Distritos I, II y III, así como la secretaria general del PRI, maestra Elia Cárdenas Guajardo.