Detienen 30 Marinos por desapariciones en Nuevo Laredo

Ciudad de México.- Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimetaron las órdenes de aprehensión en contra de 30 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) acusados del delito de desaparición forzada de personas, lo que está relacionado con los hechos ocurridos en 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La Secretaria de Marina Armada de México confirmó las detenciones y precisó que éstas se ejecutaron el pasado viernes 9 de abril.

Los casos por lo que fueron llevados a juicio fue por la desaparición de José Luis Bautista Carrillo y de Julio César Viramontes Arredondo.

Los marinos que son señalados como responsables la desaparición de personas fueron trasladados a una prisión federal de Reynosa, donde el sábado comparecieron en audiencia inicial y solicitaron la duplicidad del término constitucional.

El juez le fijó la medida cautelar de prisión preventiva y señaló que será el miércoles y jueves siguientes cuando se determine si se les vincula a proceso.

Se trata del mayor número de elementos de la Semar detenidos para ser investigados por su probable participación en violaciones a los derechos humanos.

La Armada no precisó cuáles fueron los hechos por los que se imputa a los marinos detenidos, sólo afirmó que sobre ellos hubo ya una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Se refiere al caso de las 47 personas desaparecidas entre enero y junio de 2018, en Nuevo Laredo, hechos cuya responsabilidad se atribuye a la Unidad de Operaciones Especiales (UOPES) de la Secretaría de Marina.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó que entre el 1 de febrero y el 16 de mayo de ese año se reportó la desaparición de 21 hombres y 2 mujeres en Nuevo Laredo

El 16 de mayo de 2018 un operativo de la Marina llegó hasta el deshuesado de autos “Pepes”, en Nuevo Laredo. De ahí se llevaron detenidas a varias personas, entre ellas a José Luis Bautista.

“Yo fui testigo, yo vi cuando a él se lo llevaron. A mi también el personal de marina me golpeo, me tiro al piso y me insulto ahí me quitaron todas mis pertenencias”, dijo Gabriela Castro, cuñada de desaparecido en Nuevo Laredo.

Tras esta detención, amigos y familiares organizaron una protesta a las afueras de las instalaciones que entonces utilizaba la Marina en Nuevo Laredo como cuartel.

“Ahora queremos que nos digan a donde lo tienen, dónde lo dejaron, si le hicieron algo que nos lo den que nos lo entreguen como esté”, señaló Ericka Castro, esposa de desaparecido en Nuevo Laredo.

