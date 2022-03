Home/ Nuevo Laredo/ *REPLICARÁN EN TODA LA FRONTERA DE MÉXICO EL SISTEMA DE VACUNACIÓN NUEVO LAREDO-LAREDO* La vacuna está marcando la diferencia para disminuir complicaciones por COVID-19, por ello reconocen la labor que se realiza en Nuevo Laredo, con el apoyo de Laredo, Texas que ya es un ejemplo a nivel internacional y buscan replicar en toda la frontera de México y Estados Unidos. El doctor Jorge Ramírez Rubio, presidente de la Comisión de Salud del Municipio, al presentar un reporte sobre el estado de la vacunación en la Ciudad, destacó la labor emprendida por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas al frente de esta campaña. Reconoció que él personalmente fue uno de los que estuvieron en contra de que se destinarán recursos a esta campaña en vista de que se trataba de un gasto de competencia estatal y federal y que ese presupuesto se debía destinar a otro tipo de obras municipales. “El éxito que ha obtenido esta administración encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, ha llamado la atención inclusive a nivel internacional al grado tal que en el mes de febrero, se tuvo la visita de visores del gobierno de Estados Unidos y de Texas donde verificaron que efectivamente se estaba haciendo el proceso desde el registro hasta la vacunación e inclusive están pensado en aplicar este mismo método en toda la frontera de México con Estado Unidos”, dijo Ramírez Rubio. Recalcó la postura firme de la alcaldesa para cuidar el bienestar de los neolaredenses “para la salud no hay límites, no importa lo que cueste”, recordó lo tajante en defender esta campaña y detalló que al corte de febrero, se llevaban vacunadas a 62 mil 300 personas “Es plausible y digno de admirarse este esfuerzo” y recalcó que todo era producto del empeño de la alcaldesa y sus buenas relaciones con autoridades sanitarias de Laredo, Texas. EL COMPROMISO ES CON LA SALUD: CLCR Por su parte, la alcaldesa mencionó que se continuará con la vacunación para tratar de aplicar las dosis contra el COVID-19 al mayor número de neolaredenses y protegerlo de este virus. “Es un compromiso de todos nosotros con la salud” y afirmó que no habrá límite de presupuesto para este fin y ya se tiene contemplado vacunar a más trabajadores de maquiladoras en sus diversas dosis. Al confirmar que se trabaja de acuerdo a los estándares internacionales, autoridades de salud de Laredo, le confiaron a la alcaldesa que ahora no habrá límite para enviar las vacunas que se requieran, lo que significa que se podrá abarcar al mayor número de solicitantes en Nuevo Laredo.

