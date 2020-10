Renunció Silvestre Rodriguez a Protección Civil

Por Baruch Loya

REYNOSA, Tamaulipas.- El día de hoy informó en rueda de prensa Silvestre Rodríguez Marín, que deja el cargo de Director de Fomento de la Participación Ciudadana y Cultura de la Protección Civil el cual ocupaba desde 15 de diciembre del 2018 adscrito a la coordinación de PC Reynosa.

Lo anterior en virtud de las constantes irregularidades en las que opera dicha coordinación, así como la falta de la implementación de controles internos, de planes de acción estrategicos y la evidente carencia de un mando o liderazgo al frente de dicha coordinación.

Afirmó que fueron varias las ocasiones en las que propuso o diseñó diferentes estrategias que ayudarán a prevenir ya evitar riesgos y abundó en que, actualmente en esta administración solo se tiene la concepción de salir del paso pero no hay una firme convicción de prevenir los riesgos.

Como muestra de ello indicó que las malas condiciones en las que labora personal tanto de bomberos como protección civil y rescatistas, ahora se le suma las condiciones inhumanas a las que los tienen “asignados”, en la parte baja de las gradas de la unidad deportiva de Reynosa en donde carecen de los más básico.

Recalcó, están expuestos a la intemperie con los riegos que esto conlleva la valiente función que desempeñan, aun carentes de equipo y de un mando que asuma la responsabilidad, tanto bonberos como paramedicos siempre estan en la primera fila para la atención a la ciudadania,

Enfatizó la indiferencia que mostró la administración municipal de Reynosa ante la pandemia y la exposición de los elementos de Protección Civil para atender a la ciudadanía ante tal situación lo cual derivó en el sensible fallecimiento de un comandante operativo y un asistente administrativo, a quienes no se les cubrió adecuadamente con atención médica ni medicamentos y peor aún no contaban con un seguro de vida para amparar a sus familias.

Tal fue el caso del ahora extinto comandante Geronimo Ambriz, cuyos familiares tuvieron que hacer peticiones mediante las redes sociales a la ciudadanía para que apoyaran monetariamente en la adquisición de los medicamentos que este requería.

Finalizó exponiendo que hasta el dia de hoy se prestó a esta simulación y decidió separarse de su cargo para continuar con otros proyectos, dentro de los cuales tal y como la ha hecho desde hace años a la fecha seguirá apoyando y escuchando a los habitantes de las diferentes colonias de esta ciudad.