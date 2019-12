Registra Salud 20 mil casos de IRAS semanales

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Tamaulipas registra más de 20 mil casos de enfermedades respiratorias, que pueden ir a la alza en enero y febrero que serían los más fríos de la temporada invernal.

La mayoría de casos se presentan en los municipios de mayor densidad poblacional como Reynosa, Matamoros, Victoria y los que conforman la zona conurbada del sur, dijo Daniel Carmona Aguirre, Epidemiólogo de la Secretaría de Salud.

Recordó que según el Servicio Meteorológico Nacional para esta temporada invernal 2019-2010 se esperan alrededor de 54 frentes fríos, “ya vamos en el 23, así como diez tormentas invernales lo que anticipa temperaturas muy bajas en enero y febrero”.

Pese a la información que se genera en redes alertando sobre las vacunas, el funcionario dijo que es importante que la población siga las recomendaciones de la Secretaría de Salud para evitar enfermedades respiratorias, acudir de manera particular a la vacunación contra la influenza de niños menores de cinco años, adultos mayores de 65.

No es menos importante la alimentación, el consumo de alimentos ricos en vitamina C como son cítricos; es importante, así como el lavado de manos, estornudar con la cara interna del codo, “otra de las recomendaciones es no visitar personas que en este momento estén enfermas”.

Pese a que se mantienen estables los padecimientos, dijo que en las últimas semanas han detectado un incremento en número de casos, donde las cifras hace unos días era de 18 mil casos semanales, mientras que en la actualidad llegaron a 20 mil.

“Entre más se agudice el clima en las últimas semanas por supuesto que la cifra irá creciendo”, dijo luego de señalar que ese incremento puede ser de hasta un 30 por ciento.

Para evitarlos, reiteró se hace el llamado a la vacunación en los grupos de riesgo señalados, porque la vacuna es segura, gratuita y está al alcance de todos en las unidades de salud.