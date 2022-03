RECONOCEN LABOR DE ISMAEL VALDIVIA VALDEZ (EL AGUILA)

Gustavo Díaz Ordaz, Tam.- Muchas Gracias a todos los que me han felicitado por recibir un reconocimiento, pero quiero informarles que no es mío, el reconocimiento es para mi hermano Ismael Valdivia Valdez (El Águila), por su gran labor que realiza en beneficio de la sociedad en general.

El no pudo estar presente para recibirlo por estar cumpliendo su labor como bombero en incendios que se presentaban a la hora del evento.

Más que un bombero es un amigo de todos, más que cumplir con su labor, va más allá buscando hacer el bien entre propios y extraños, es un ser con un don que le hace olvidarse de sí mismo para hacer el bien a los demás.

Me siento tan orgulloso de mi hermano al igual que de toda mi familia, y hoy que se le ha hecho entrega de este reconocimiento, quiero agradecer al gobierno municipal que encabeza la Maestra Nataly García Díaz, a los cronistas y todos aquellos que tomaron en cuenta a mi querido hermano para este galardón, en el marco del 54 aniversario de la emancipación de este municipio, el más joven de Tamaulipas.

Por Francisco Valdivia