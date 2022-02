REALIZA SEDENA FALLIDO OPERATIVO EN HOTEL DE NUEVO LAREDO

OPor: Agencias.

Nuevo Laredo, Tamaulipas. A 1 de febrero de 2022.- Militares causaron terror y pánico a turistas hospedados en el Hotel “Los Robles” ubicado en avenida Vicente Guerrero #2309 en la colonia Juárez; luego que personal castrense bloquearon los accesos al negocio de manera ilegal, sembrando suspicacia y temor entre las personas ahí hospedadas, pues desconocían el motivo del operativo, soldados mantuvieron cerrada la circulación, alimentando el miedo entre los clientes; no encontraron nada, pero si el enojo y el susto de las personas.

“Entró personal militar al patio del hotel, y como estaba fumando afuera de la habitación, me preguntó que nacionalidad era y yo le respondí que era mexicana, que estaba de visita y aquí me estaba hospedando, me querían obligar a que les enseñara mi credencial de elector, y yo me negué, les dije que la habitación estaba a mi nombre y ya había mostrado mi credencial al empleado del hotel” declaró la turista Karina Mendoza.

Aproximadamente a las 18:30 horas, personal castrense cerraron un carril de circulación de la avenida Guerrero, al lugar acudió personal de Tránsito y Vialidad, inmediatamente personal militar apuntando con sus armas, les dio la indicación a los agentes de vialidad que se retiraran del lugar; por varias horas estuvieron causando miedo entre los conductores que circulaban por la calle, pues los ciudadanos eran cegados con una lampara de alógeno al momento de circular frente al Hotel.

“Pues a mí me amenazaron, que, si yo ocultaba a indocumentados, me iban a llevar detenido, yo como empleado tengo la obligación de solicitar una identificación de todos los que se van a quedar en los cuartos a excepción de los menores, y no dejaban de acosarme, de amenazarme, me decían que iban a llamar gobernación y que estaría en graves problemas, que esto era un delito federal y me darían muchos años de cárcel” relató un empleado.

Al operativo realizado por elementos de Sedena, acudió el Delegado Estatal del Instituto Nacional de Migración Segismundo Doguin Martínez, quien informo a los militares en el área de estacionamiento, que había migrantes en el hotel, pero eran migrantes mexicanos, pasaporteados, con credencial de elector y que están esperando su visa para ir a trabajar a Estados Unidos.

“Yo soy de Oaxaca y estoy en espera que el gobierno de Estados Unidos me otorgué una visa para poder trabajar de manera legal, realmente sentí mucho miedo, soy mexicano, pero me daba temor la forma en que vayan actuar los soldados, temor por si nos quieren culpar de algo o inventar un delito, nunca soltaron las armas y no dejaron de apuntarnos a todos los que salimos de la habitación” testificó Román Carrillo.

El operativo fantasma realizando por personal de Sedena, que, sin una averiguación previa, sin una orden de un juez de control federal, irrumpieron en el céntrico Hotel Los Robles, y sin importar perturbar la tranquilidad de las personas que se dedicaban a descansar en el hotel, se retiraron del lugar insultando a testigos y a los pocos minutos, regresaron al lugar acosando y apuntando con sus armas, al personal que se encontraba en el exterior del Hotel.