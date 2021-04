RAMIRO CORTEZ RECIBE SU CONSTANCIA COMO CANDIDATO OFICIAL

“Mi reconocimiento especial a nuestra gran familia panista que me permite una vez más, demostrar el gran compromiso que siento al ser distinguido con la candidatura a la Presidencia Municipal, tengan la seguridad de que vamos a volver a ganar, vamos a hablar de frente con todos los ciudadanos e invitarlos a ser parte de este proyecto, cuando los tiempos así me lo permitan, vamos a realizar una campaña de respeto, una campaña de propuestas, la gente me conoce y sabe que cuentan conmigo, porque ya lo hicimos una vez y no les vamos a fallar, somos una gran familia y queremos lo mejor para Miguel Alemán”, expresó el Biólogo Ramiro Cortez, en medio de aplausos y muestras de apoyo y simpatía.