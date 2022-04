Quien conoce Tamaulipas y tiene la solución a sus problemas es Américo Villarreal: Marco Gallegos

Cd. Victoria, Tam.

Los temas principales que preocupan a los tamaulipecos fueron planteados con solución; infraestructura hospitalaria de tercer nivel, mejor capacitación a los policías con salarios mejor remunerados, más inversión en infraestructura social para mejorar los servicios y apoyo a mujeres, jóvenes y adultos mayores para su emprendimiento, son la clave para atender las principales necesidades de los tamaulipecos.

“El doctor Américo Villarreal tiene claro que las oportunidades para su crecimiento, con el apoyo de los empresarios, industriales y comerciantes, van a transformar a Tamaulipas”, dijo el diputado local Marco Antonio Gallegos Galván.

La participación de los sectores productivos es muy importante, pero también es necesario que se les cumpla, para que no tengan que cargar con la ineficiencia del Estado; se les pague a tiempo y puntual, para que puedan generar las oportunidades para todos.

“Es necesario como dice el doctor Américo Villarreal, garantizar la paz y tranquilidad para recuperar la confianza en el Sur, Centro y Norte, necesaria en cada rincón de Tamaulipas y se generen inversiones para lograr las oportunidades de empleo y crecimiento de los tamaulipecos”, dijo el legislador local de Morena.

El diputado local por el Distrito 4 de Reynosa señaló que en el gobierno de Américo Villarreal, los jóvenes egresados de universidad serán prioridad y se impulsarán diversos programas para ellos, a fin de que pueden emprender o recibir mejores oportunidades laborales.

“Que los empresarios que brinden servicios al Estado, reciban sus pagos y no tengan que cargar con ese problema, para que continúen brindando oportunidades laborales para todos”, dijo.

Sobre el problema del agua, dijo el legislador reynosense, nuestro candidato fue muy claro; hay agua, pero no se han desarrollado proyectos de inversión por falta de voluntad política y lo que vamos a hacer es invertir más con recursos propios del estado y gestionando partidas ante la federación para garantizar el suministro a los usuarios domésticos, pero igual para industria, empresas, productores agrícolas, pues es un problema general, sin olvidar que de 43 un total de 36 municipios sufren las consecuencias de la sequía severa.

“Se eliminó la inversión social, por eso no hay agua ni buenos servicios,

para cerrar la brecha de la desigualdad, vamos a impulsar obras para resolver, porque se puede”, comentó el candidato de Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas, añadió Gallegos Galván.

Aseguró que con Américo Villarreal la salud será un tema prioritario; un derecho garantizado, de construcción hospitalaria y de equipamiento.

“Se ofrecerá un servicio con nuevas tecnologías para brindar atención en cada rincón de Tamaulipas”, afirmó Marco Gallegos.

Además, dijo, se establecerá un mayor control para evitar el desvío de recursos federales para transparentar cómo se gastan y dónde se ejercen.

Reconoció el dolor que causa a todos los tamaulipecos, el impacto del cáncer; desde niños, mujeres y adultos, pero se cuenta actualmente con una cobertura del 94 por ciento en el abasto de medicamentos en IMSS e ISSSTE, con pronta respuesta a la demanda de la población tamaulipeca.

“Se frenará la delincuencia y no se permitirán los abusos policiacos, pero les ofrecemos mejores salarios, capacitación y equipamiento, para su mejor desempeño”, así lo dijo Américo Villarreal.

“Tendremos una policía que cuide a la gente, que garantice para todos la paz y tranquilidad, seremos implacables contra quienes violen la ley”, fue muy claro nuestro candidato de la coalición Morena, Verde y PT.

“Con toda la seguridad, va a impulsar programas que garanticen la paz y tranquilidad de Tamaulipas”, concluyó el diputado Marco Antonio Gallegos Galván.