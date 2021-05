QEPD DISTINGUIDO REPORTERO

Hoy 19 de mayo del 2021. Amanecimos con la triste noticias del fallecimiento de nuestro compañero y amigo Reportero y titular del portal “Alerta Ciudadana” Javier Izaguirre quien desafortunadamente perdió la lucha contra este mortal virus del covid-19.

Luchó por más de 15 días con tratamientos en su casa y posteriormente se hospitalizo en el General, debido a su gravedad y poca evolución en su salud, se trasladó al hospital muguerza, pero el diagnóstico fue fue crítico y los costos altos, por lo que se optó como ultima opcion ser trasladado al hospital de especialidades 270 a donde fue ingresado la noche de este 18 de mayo poco antes de las 11 de la noche dándole atención inmediata por parte de personal médico del nosocomio.

Más sin embargo poco antes de las 02 am.de este 19 de mayo, uno de los médico que lo atendía le da la lamentable noticia a su señora esposa “paty” sobre el fallecimiento de su compañero de vida..

Es lamentable la situacion pandemica que vivimos y que muchas personas no tomen su devidas precauciones y vean la vida ya con normalidad cuando aun estamos en semaforo amarillo casi rojo.

El Hospital General casi a tope con casos covid, en el ISSSTE saturado y el de especialidades 270 casi a tope, y la gente relajada, no es posible, hagamos conciencia y si no es necesario no salgan.

Un llamado a los candidatos que gustan de las aglomeraciones por favor hagan conciencia no arriesguen a la gente esto no es un juego estamos en situación pandémica recuerden lo quebdijeron antes de campaña…quebsaldrian con 2 o 3 gentes sus recorridos no con toda una comitiva.

Hoy perdimos a un compañero, a un amigo, a un hermano que hacía la diferencia en un grupo de whatsapp, y que todos le lloramos, pero también se fue un padre, un esposo responsable, un ser humano que fue víctima de este virus, que no supimos como se contagio.

Un abrazo hasta el cielo compañero y amigo Javier Izaguirre, nuestras más sinceras condolencias para su esposa e hijos, a su vez les deseamos pronta Resignación.

Descanse En Paz “El SEÑOR DIRECTOR” o “EL BIGOTES” , asi le deciamos en el grupo los que en realidad lo apreciamos como compañero y amigo..

Noe Gea Medina.