Protección contra el frío extremo: Carlos Peña Ortiz activa albergues en Reynosa

.- Ante temperaturas bajo cero, el Alcalde refuerza medidas para proteger a la población vulnerable.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas, 19 de enero de 2025

Ante la drástica caída en las temperaturas que afecta a Reynosa, el Presidente Municipal, Carlos Peña Ortiz, exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y mantenerse informada sobre los pronósticos del clima. El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas de hasta -3° C este martes, el punto más frío del mes.

El Polideportivo local ha sido habilitado como refugio invernal para atender a personas en situación vulnerable. Además, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos trabaja en conjunto con el DIF-Reynosa y la Policía de Proximidad Municipal para resguardar a quienes más lo necesiten.

“El bienestar de nuestra comunidad es prioridad. Hemos dispuesto recursos y personal para enfrentar este temporal y garantizar que ninguna persona pase frío en la calle. Agradecemos el apoyo de las dependencias involucradas y pedimos a la ciudadanía mantenerse alerta y solidaria con quienes más lo requieran”, declaró el Alcalde Peña Ortiz.

Según los reportes, para este lunes 20 de enero se espera una máxima de 8° C y mínima de 1° C, mientras que el martes 21 podría registrarse la temperatura más baja del mes con mínimas de -3° C. Para el miércoles y jueves, las máximas se estabilizarán en 13° y 15° C, con mínimas de 4° y 3° C respectivamente.

El gobierno municipal mantiene habilitados los números de atención 8999550010, 8999550011 y el número de emergencias 911, para reportar casos de personas vulnerables o solicitar apoyo.

El Alcalde también invitó a la ciudadanía a protegerse del frío con ropa adecuada, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse hidratados. “El compromiso es proteger a nuestra comunidad en todo momento”, afirmó.

