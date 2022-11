Nuevas tablas catastrales para Industrial Maquiladora y Parques Eólicos en Reynosa para el 2023

El congreso del estado avaló el incremento en los valores catastrales de los municipios de Reynosa y Matamoros, los dictámenes fueron aprobados por mayoría y en el caso de Reynosa, esto va permitir aumentar el impuesto del predial en un 200% al sector maquilador, mientras que en el municipio de Matamoros los ciudadanos tendrán un incremento de un 10% en el impuesto de predial.

El Presidente Municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, manifestó que se incrementó el valor comercial de la industria y parques eólicos.

“Yo creo es algo que hacía mucha falta desde hace mucho tiempo, había muchos intereses, desde años había muchas industrias que bloqueaban para que no subieran el predial, iban y hablaban con gobernadores, diputados y sorpresivamente nunca pasaba nada y ahorita como ya está más difícil maicear gente, presionarla, pues pasaron las propuestas que yo creo son muy importantes para nuestro municipio”

Por su parte INDEX Reynosa por medio de un comunicado dio a conocer que las tablas catastrales para el 2023 cuadruplicará el cobro del impuesto predial para las empresas manufactureras, por lo que procederán a realizar un análisis detallado para conocer el impacto que tendrá entre sus agremiados.

Agregaron que siempre han cumplido con el pagos de impuestos de los tres niveles de gobierno y manifestaron su disposición a continuar trabajando con ellos en el desarrollo de estrategias que mantengan la estabilidad laboral y permitan una mejor calidad de vida para la comunidad de esta ciudad, de la que forma parte su personal.

“Créanme nosotros estamos trabajando de la mano con la industria para poder crear mejores condiciones de vida aquí en Reynosa, pero necesitamos que ellos también hagan su parte, que paguen el agua que corresponde, hemos detectado compañías con tomas clandestinas, que no pagan el saneamiento, que venden el agua, tenemos que empezar a regularizar a todo mundo, que paguen lo justo y lo legal, lo malo es que aquí no había justicia ni se seguía la ley, la industria no es mala, es necesaria para poder desarrollar un país, pero tiene que ser con mejores sueldos por lo menos aquí en la frontera” enfatizó Peña Ortiz.

Por: Martín Juárez Torres.

#Pedial #Catastro #Congreso #Reynosa #Tamaulipas #INDEX #CarlosPeñaOrtiz

#MartinJuarezTorres