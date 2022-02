Minuto a Minuto – GUERRA UCRANIA-RUSIA:

23:58 l Ucrania anuncia que va a responder lanzando misiles balísticos a Rusia.

0:02 l El ex Pdte EEUU Trump señala que “Biden no sabe qué diablos está haciendo. Esto no debería de haber pasado nunca”.

0:04 🇺🇸 Donald Trump: “Biden probablemente esté durmiendo mientras ha empezado la guerra. Esto es culpa de Obama y Biden”.

0:06 l Embajador ruso ante la ONU: ‘Esto no es una guerra. Esta es una operación militar especial en el Donbass’.

0:07 l SLOVIANSK SE ENCUENTRA AHORA BAJO ATAQUE.

0:09 l Fuertes explosiones ahora en Luhansk.

0:10 l Rusia está apuntando a unidades de defensa aérea, bases aéreas y sistemas de control en toda Ucrania.

0:11 l El periodista Andrey Tsaplienko informa que las tropas rusas cruzaron la frontera con Ucrania fuera de la ciudad de Kharkiv.

0:12 l Informes de las fuerzas especiales rusas tomando el aeropuerto de Dniepr y las fuerzas terrestres rusas tomando los puestos de control fronterizos de Ucrania cerca de Sumy.

0:13 l Cientos de vehículos civiles abandonan ahora Kiev.

0:14 l OPERACIÓN DE DESEMBARQUE DE LAS FUERZAS DE LA FLOTA DEL MAR NEGRO EN EL MAR DE AZOV Y EN ODESSA.

0:15 l Ucrania pide a Rusia en la ONU que “pare la guerra”.

0:17 l Funcionarios ucranianos dicen que misiles balísticos y de crucero están bombardeando ahora Kiev.

0:20 l Rusia ante la ONU: “Nuestras señales sobre la necesidad de detener las provocaciones contra Lugansk y Donetsk no fueron escuchadas”.